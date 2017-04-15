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Sanığın kabul etmediği ByLock detayları dosyada

Gaziantep'te FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik 39 sanığın yargılandığı davanın dosyasına eklenen MİT raporu, tutuklu sanığın "ByLock" kullanmadığı yönündeki savunmasının doğru olmadığını ortaya çıkardı.

Sanığın kabul etmediği ByLock detayları dosyada

Gaziantep'te FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik 39 sanığın yargılandığı davanın dosyasına eklenen MİT raporu, tutuklu sanığın "ByLock" kullanmadığı yönündeki savunmasının doğru olmadığını ortaya çıkardı.

15 Nisan 2017 Cumartesi 11:56
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Sanığın kabul etmediği ByLock detayları dosyada

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sağlık yapılanmasına yönelik 39 sanığın yargılandığı davada, tutuklu sanık Lokman Cindioğlu'nu, kullanmadığını öne sürdüğü "ByLock" görüşmelerine ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) raporu yalanladı.

Gaziantep 7. Ağır Ceza Mahkemesinde FETÖ'nün sağlık yapılanmasına yönelik aralarında doktor, hemşire ve sağlık çalışanlarının yer aldığı 5'i tutuklu 39 sanığın yargılandığı davanın dosyasına MİT'ten gelen örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"a ilişkin rapor eklendi.

Söz konusu raporda, "ByLock" üzerinden ilk görüşmenin 25 Ağustos 2014'te saat 03.49'da Turgay K. ile Nevzat G. arasında gerçekleştiği, şüphelilerin 13 saniye çevrim içi kaldıkları tespiti yer alıyor. Şüphelilerin ID numaraları ile hangi tarih ve saatte görüştükleri ve ne kadar süre çevrim içi kaldıklarının da yer verildiği raporda, 46 görüşme kaydının bulunduğu, bazı görüşme taleplerinin ise başarısız olduğu belirtiliyor.

Raporda ayrıca, dosyada "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen tutuklu sanık Cindioğlu'nun da Turgay Ç. ile "ByLock" aracılığıyla iletişime geçtiği ve 8 kez görüştüğü ancak bazı görüşmelerin başarısız olduğu bildiriliyor.

"ByLock" kullanmadığını iddia etmişti

İlk kez 30 Mart'ta hakim karşısına çıkarılan sanıklardan Cindioğlu, savunmasında etkin pişmanlıktan yararlanmayı talep etmişti.

Örgütün zaman zaman "sohbet toplantıları"na gittiğini, daha çok gelen misafirlere rehberlik yaptığını belirten Cindioğlu, "Bir keresinde o dönem TRT'de çalışan Hakan Malkoç, HSYK'da çalışan tanıdıkları olduğunu, bir davam olması durumda bilgi vermem halinde yardımcı olacağını söylemişti. Bu kişi Kırgızca eğitim almıştı. İngilizcesi zayıftır ama sınavda çok yüksek puan almıştı. Sorduğumda istemem halinde bana da soruları verebileceğini söylemişti. Bursa'dan da Ali K. ile Sefa Y. gelmişti. Bu kişilerin de önemli görevleri vardı. Yurt sorumlusu, ilçe bazında sorumlu gibi." iddiasında bulunmuştu.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını ileri süren Cindioğlu ancak örgüt içinde Kakao programı kullanıldığını duyduğunu öne sürmüştü.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vermişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖGaziantepBylock
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