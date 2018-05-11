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Sancaktepeli MHP Milletvekili Aday Adayları “Bu sefer MHP “dedi

Sancaktepe ilçesinden 3 kişi İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği için MHP’den Aday Adayı oldu. 24 Haziranda geçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27 . Dönem Milletvekilliği seçimleri için İlçe Başkanı Emrah Danacıoğlu Aday Adaylarına başarılar diledi ve destek istedi.

Sancaktepeli MHP Milletvekili Aday Adayları “Bu sefer MHP “dedi

Sancaktepe ilçesinden 3 kişi İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği için MHP’den Aday Adayı oldu. 24 Haziranda geçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27 . Dönem Milletvekilliği seçimleri için İlçe Başkanı Emrah Danacıoğlu Aday Adaylarına başarılar diledi ve destek istedi.

11 Mayıs 2018 Cuma 12:19
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Sancaktepeli MHP Milletvekili Aday Adayları “Bu sefer MHP “dedi

İlçe Başkanı Emrah Danacıoğlu , Seçimlerin ülkemize hayırlı olmasını diledi

24 Haziran da yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı  ve Milletvekilliği seçimlerinin ülkemize hayırlı olmasını dileyen MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emrah Danacıoğlu : “Öncelikle önümüzdeki günlerde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim. Bu vesile ile Cumhur İttifakının ve adayımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ın kazanması en büyük arzumuzdur ve yegane gayemizdir.

Aziz Milletimizin partimizi Meclis’te güçlü hale getirmesi ise bizler için muazzam önemdedir. Zira vekil sayımızın azlığına rağmen üstün bir performans gösteren Genel Başkan Yardımcılarımız Sn.Semih Yalçın ve Sn.İzzet Ulvi Yönter partimizin ne denli büyük bir öneme sahip olduğunu yaptıkları çalışmalar ile göstermişlerdir.

Vatandaşımızın sorunlarının belirlenmesi, çözüm yollarının aranması ve çözüme kavuşturulması varlığını Türk Milletinden alan MHP için büyük bir öneme sahiptir.

Bizlerde Sancaktepe MHP İlçe Başkanlığı olarak Sancaktepenin evladı olarak tabir ettiğimiz Milletvekilliği Aday adaylığı başvurusunda  bulunan; İlçe Sekreterimiz SMMM Sn.Hakan Yılmaz, İlçe Yöneticimiz Tokatlı İş Adamı Sn. Sinan Culfa, İlçe Yöneticimiz Endüstri Mühendisi

Sn.Tarık Topçuoğlu bu yolda kutlu bir adım atmışlardır. Bizler Sancaktepede doğan, Sancaktepede yaşayan, Sancaktepe için uğraş verdiğine inandığımız adaylarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyor, başarılar diliyoruz. İlçe Başkanı Emrah Danacıoğlu Bu nedenle vatandaşlarımızdan Cumhurbaşkanı Adayımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan’ı seçmelerini, lakin Milletvekilliği tercihinde MHP adaylarını desteklemelerini ve Meclis’te bizleri güçlü kılarak sorunlarının çözümü noktasında hizmetkarı olmayı talep ediyoruz.” Dedi.

Sancaktepe  ilçesinden 3 kişi İstanbul 1. Bölge Milletvekilliği için MHP’den  Aday Adayı oldu.

Sancaktepeli Milletvekili Aday Adayı Hakan Yılmaz  “Şimdi MHP zamanı “dedi.

MHP İstanbul 1. Bölgeden  Milletvekili Aday Adayı olan Hakan Yılmaz : “ İlçemizde doğup büyüyen ve yaşayan biri olarak Sancaktepe ilçesinde yaşayan tüm vatandaşlarımızın desteklerini bekliyorum. Milliyetçi Hareket Partisi’nden Milletvekili Aday Adayı oldum. Bölgeme, ilçeme ve tüm vatandaşlara hizmet etmek amacıyla çıktığım yolda vatandaşlarımızın da desteği ile kazanmak dileğimizdir. En büyük desteği tabi ki Sancaktepe ilçesinden bekliyorum. Kimin daha çok faydalı olabileceğinin kararını değerli seçmenlerimiz verecektir. Vatandaşlarımızın bu seçimlerde  hem ülkemiz adına, hem ilçemiz Sancaktepe adına şimdi MHP zamanı diyeceklerini düşünüyorum. “ diye konuştu.

MHP Milletvekili Aday Adayı Hakan Yılmaz  Kimdir ?

Trabzon Maçka nüfusuna kayıtlı olan Hakan Yılmaz, 1981 yılında Sarıgazi’ de doğdu. 2003 yılında Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Kamu Yönetimini bitirdi. 1996 da stajyer olarak başlayan muhasebe mesleğini Sancaktepe’ de Mali Müşavir olarak devam ettiren Hakan YILMAZ ayrıca Müteahhitlik ile Temizlik ve Personel Hizmetleri Şirketleri ile de aynı bölge de ticaret yapmaktadır.
2 yıldır MHP Sancaktepe İlçe Sekreterliği görevini yapmış ve 27. Dönem Milletvekilliği Aday Adaylığına başvuruda bulunarak bu bölgeye hizmet etmek için çalışmalarını devam ettirmektedir.
Evli ve 2 çocuğu olan Hakan YILMAZ, İngilizce bilmektedir.

Sancaktepeli Milletvekili Aday Adayı Tarık Topçuoğlu : “Sancaktepeye hizmet noktasında ayrıca destek vermelerini istiyorum” dedi.

MHP 1. Bölge Milletvekili Aday Adayı Tarık Topçuoğlu: “ Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin  "Önce Ülkem ve Milletim Sonra Partim ve ben" ifadesini benimseyerek, Sancaktepe ilçemiz, Bölgemiz ve Milletimize hizmet etmek için çıktığım bu yolda vatandaşlarımızın desteklerini beklemekteyim. Sancaktepe'de yaşayan biri olarak Sancaktepeli  vatandaşlarımızdan Sancaktepe’ye hizmet noktasında ayrıca destek vermelerini istiyorum. Bu vesile ile 24  Haziran 2018 tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinde Milletimizin vereceği kararın Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum.” Dedi.

MHP Milletvekili Aday Adayı Tarık Topçuoğlu  Kimdir ?

1979 Rize Pazar doğumluyum. 2002 yılında Dumlupınar Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun  oldum. A Sınıfı iş Güvenliği Uzmanıyım. Otomotiv sektöründe çeşitli kademelerde Yönetici ve denetim görevlisi olarak çalıştım. Evli ve 2 çocuk babasıyım.
Sancaktepeli Milletvekili Aday Adayı  Sinan Culfa, Seçimlerin Ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diledi.
MHP İstanbul 1. Bölge  Milletvekili Aday Adayı Sinan Culfa “ Öncelikle 24 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekilliği seçimlerinin   Ülkemiz ve Milletimiz için hayırlı olmasını dilerim. Sancaktepe'de ikamet etmekteyim.  Sancaktepemiz, bölgemiz ve milletimize hizmet noktasında İstanbul 1. Bölgeden Milletvekili  aday adayı oldum. Başta Sancaktepe olmak üzere vatandaşlarımızın  desteklerini beklemekteyim.” Dedi.

MHP Milletvekili Aday Adayı Sinan Culfa kimdir ?

1986 Tokat Çat doğumlu olan Sinan Culfa,  2003 yılında Uğur Mumcu Vali Erol Çakır Ticaret Meslek Lisesinden mezun oldu.   2010 yılı itibarı ile kurmuş olduğu Otomotiv Turizm ve Vinçli Nakliyat firması  ile hizmet sunmakta. Sinan Culfa, evli ve 3 çocuk babası.

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Anahtar Kelimeler:
SancaktepeMHPMHP Milletvekili Aday Adayları
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