Sancaktepe’de Trabzonlular Sonbahar Şenliği düzenliyor

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Sancaktepe Trabzonlular Derneği “ Sonbahar Şenliği” düzenliyor. Sancaktepe ilçesinin önde gelen Sivil Toplum Kuruluşlarından biri olan Sancaktepe Trabzonlular Derneği, ilçede düzenlediği ve ses getirdiği Hamsi Festivalinden sonra görkemli bir şenliğe daha imza ataması bekleniyor. Etkinlikte piknik yapılacak, yerel sanatçıların konserleri ile birlikte Trabzon Folklor ekibi etkinlikte sahne alacak. Onay Şahin’in konseri ile Sonbahar Şenliği sona erecek.

Sancaktepe Trabzonlular Dernek Başkanı Dr. Abdullah İnan yaptığı duyuruda “ Hemşerilerimizle birlikte eğlenmek amacıyla düzenleyeceğimiz Sonbahar Şenliğine ve pikniğimizde dostlarımızı, gençlerimizi ve sevgili Trabzonluları aramızda görmek bizi memnun edecektir.” dedi.

Sancaktepe Trabzonlular Derneği, Sonbahar Şenliğini 17Eylül 2017 Pazar Günü saat 12.00 ile 18.00 arası Sancaktepe Gölet 6. Kapı 2.Piknik alanında düzenleyecek.