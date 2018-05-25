Sancaktepe’de Şehit ve Gazi Aileleri Kaymakamlığın düzenlediği iftarda buluştu

SANCAKTEPE - Sancaktepe Kaymakamlığı, her yıl olduğu gibi bu yılda Ramazan ayında Şehit ve Gazi yakınlarını unutmadı. Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu Şehit ve Gazi Aileleri onuruna düzenlenen yemekte Sancaktepe’de ikamet eden Şehit ve Gazi Aileleri ile bir araya geldi. Sancaktepe Motta tesislerinde düzenlenen iftar yemeğine yoğun katılım oldu. Sancaktepe Sosyal Yardımlaşma Vakfı’nın organize ettiği iftar yemeğine davetli olan 300’den fazla Şehit ve Gazi Ailesi katıldı.

Düzenlenen İftar programına, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Sancaktepe Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kamal, AK Parti Sancaktepe İlçe Başkan Yardımcısı Haşim İskender, İlçe Müftüsü Muammer Turan, Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu, Sancaktepe İlçe Jandarma Komutanı Jand. Yzb. Gülali Çendik, İlçe Gıda ve Tarım Müdürü Sani Gündoğdu, İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mete Güngör, Sancaktepe Sosyal Hizmetler Merkez Müdürü Alper Alp, SYDV Müdürü Ali Özdemir, Muhtar Emin Güveli, Yazı İşleri Müdürü Günnur Savaş ve davetliler katıldı.

Vatanın bölünmez bütünlüğü, devletin bekası ve milletin birliği uğruna canlarını ortaya koyarak; Şehit olan kahramanlar onuruna düzenlemiş olduğumuz yemek programına teşrifleriyle bizi onurlandıran Şehitlerimizin kıymetli aileleri, kahraman Gazilerimiz ve Gazilerimizin değerli ailelerine şükranlarımı sunuyorum diyerek konuşmasına başlayan Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, “Vatanımız için, milletimiz için, bayrağımız için, dinimiz için şahadet şerbetini içen bütün Şehitlerimizi, aramızdan ayrılan Gazilerimizi rahmet ve minnetle yâd ediyor; hayatta olan Şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve Gazilerimize de sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum “ dedi.

Devletimizin bekası ve milletimizin âlî menfaatleri uğruna kendilerini feda ederek bu vatanı, bayrağı ve istiklali bizlere mukaddes bir emanet olarak bırakan şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli Ailelerine ve kahraman gazilerimize seslenen Kaymakam Çakıroğlu, “Hangi sorununuz olursa olsun hangi sıkıntıya düşerseniz düşün devletimizin bütün kapıları sizlere sonsuza kadar açıktır “ diye konuştu. Kaymakam Çakıroğlu son olarak “ Bu mukaddes vatan topraklarını canından aziz bilen tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum.” Diye sözlerini noktaladı.

Tevfik Erk / İstanbul