Sancaktepe’de örnek olacak uygulama bu okulda

SANCAKTEPE - Okulun girişi sizi karşılayan alandır. Tavana yapılmış büyük Türk bayrağı ışıl ışıl parlıyor. Tam karşınızda 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Köşesi ve sağınızda Atatürk köşesi. Devlet okullarının fiziki şartlarını değiştirmeye geliştirmeye daha olumlu kullanmaya yönelik çalışmalar ilçe genelinde tüm okul yöneticilerinin ortak çabası olduğunu görebiliyorsunuz.

Sancaktepe İlçesinde sabah ve öğleden sonra olmak üzere ikili eğitim veren bir okul binası tüm öğrencileri kucaklıyor. Sabah Nermin Ahmet Hasoğlu Ortaokulu 784 öğrenci, Sancaktepe İlkokulu ise öğleden sonra 1209 İlkokul öğrenci ile birlikte 1993 öğrenci aynı binayı kullanıyor ve ışıl ışıl parlayan Türk Bayrağı altından okula girip sınıflarına geçiyorlar.

Okulun koridorlarında asılı olan levhada “ İlk öğrenmemiz gereken dil tatlı dil “ yazıyor. Tatlı dilin sevgi dili olduğunu ve hayatın sırrını anlatır gibi sizi karşılıyor. Spor salonu havanın soğuk olmasına karşın beden eğitimi derslerini yapmalarına yeterli olurken, 100 kişilik konferans salonunda sınıflar etkinliklerini değerlendirebiliyorlar. Okulda aktif olan kulüpler dikkat çekiyor, sağlık, temizlik ve beslenme kulübü, tiyatro kulübü, resim atölyesi, satranç oyun odası, Psikolojik danışma ve rehberlik servisi dikkat çeken çalışmalar içinde yer almış.

Okulda en önemli çalışmalardan biri “ İçine atma kutuya at ”

Hazırlanan panoda dertlerinizden yazarak kurtulabilirsiniz ve Aklınıza takılan her şeyi yazabilirsiniz diye bir yazı var. “ İçinize attığınız dertler, kafanızı kurcalayan ve hatta kendinize bile itiraf edemediğiniz düşünceler kağıda döküldüğünde somutlaşıyor. Yani siz sorununuzla yüzleşirken aynı zamanda onları içinizden atmış olmanın huzuruna eriyorsunuz." Kutular 15 günde bir açılıyor ve rehber öğretmenler tarafından okunuyor. Öğrenciler yazdıklarına isimde yazmayabiliyorlar. Böyle bir çalışma ile öğrencilerin rahatlaması sağlanmaya çalışılıyor.

İlçe genelinde örnek olacak bir çalışma

İyilik yapmak bazen çok kolay iken bazı insanlara çok zorda gelebiliyor. Okulda başlatılan çalışma ile öğretmenler yemek var diye bir pano oluşturmuşlar. Velilerden de projeye destek gelmiş. Askıda Yemek var projesi okulda çok beğenilmiş durumda. Öğretmenler ve veliler aldıkları fişleri panoya yapıştırıyor. Öğrenci kantinden alış veriş yapacak ama parası yok. Askıda Yemek Var fişini alıyor ve alışverişini yapıyor. Bu proje ilçe genelinde birçok iş yerinde uygulanabilecek olan bir çalışma. Yeter ki insanın içinde iyilik yapmak olsun. Her iki okulun tüm öğretmenlerini ve velilerini alkışlamak gerek.

Okulun şimdiki hedefi ise uygulama bahçesi hazırlamak. Bahçeyi değerlendiren okul yöneticileri bahçede sebze ve meyveyi yetiştirmenin öğrenciler için iyi bir deneyim olacağını düşünüyor. Bunun için uygulama bahçesi hazırlığındalar. Okul Aile Birliği yöneticileri Okul idarecileri ile uyum içinde çalışırken okullarının daha da verimli hale getirmek için el ele vermişler.

Okulun bir koridorunda bulunan masa tenisi boş vakitlerde spor yapma olanağı veriyor.

Nermin Ahmet Hasoğlu Ortaokulu Müdürü Sedat Kızılakaya “ İlçede eğitim öğretim veren okullarından birinde görev yapıyoruz. Okulumuz hem ilkokul öğrencilerine hem orta öğrencilerine hitap eden bir bina. Bunun dezavantajları olmasına rağmen en iyi yapmaya çalışıyoruz. Öğretmen Arkadaşlarımız, velilerimiz tam bir uyum içinde olmanın avantajını kullanıp iyi çalışmalara imza atmaya çalışıyoruz. Bu arada bizlerden desteğini esirgemeyen Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın İsmail Erdem beye ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz sayın Hüseyin Aydoğdu’ya çok teşekkür ediyorum.” Dedi.

Sancaktepe İlkokulu Müdürü Bülent Gümüştaş ise “ Okulumuz ilçenin adını taşıyor, ilçenin en gözde okulu olması gerekir bunun bilincinde ve o sorumlulukla yapacaklarımızı düşünüyoruz. İki okul olmamıza rağmen tam bir uyum içinde ortak harekete ediyoruz. Velilerimizin ve öğretmen arkadaşlarımızın, okul aile birliğinin uyumlu çalışması sonucu güzel çalışmalar ortaya çıkıyor. Bende Sancaktepe Belediye Başkanımız Sayın İsmail Erdem beye ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sayın Hüseyin Aydoğdu’ya çok teşekkür ediyorum.” Diye konuştu.