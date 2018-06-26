Sancaktepe’de öğretmenlere yönelik seminer

Düzenlenen seminerin ilki 18 Haziran 2018 Pazartesi günü Yrd. Doç. Dr. Oktay Aydın tarafından "Eğitim Ortamlarında Ego ve İlişki Oyunları" konusunda gerçekleştirildi. Aydın, seminerde öğretmen, öğrenci, veli ve idareciler arasındaki ilişkilere, etkili iletişim yöntemlerine değindi.

Seminerlerin ikincisi 20 Haziran 2018 Çarşamba günü Maarif Müfettişi Cemil Coşkun tarafından "21. Yüzyılda Öğretmenlik Becerileri" konusunda gerçekleştirildi. Coşkun, yeni nesil öğrencilerden, eğitim öğretim sistemindeki ihtiyaçlardan ve öğretmenlerin kendilerini geliştirmelerinin gerekliliklerinden bahsetti.

Üçüncü seminer 21 Haziran 2018 Perşembe günü gerçekleştirildi. Semineri Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukan Feyiz verdi. Feyiz semineri "iyi bir öğretmen ve yönetici olmak" konusunda verdi. Seminerde öğretmenlerin, öğrenciler açısından önemi ve iletişimin önemi konusu işlendi.

Seminerlere ilçede bulunan çevre okullarının öğretmenleri katıldı. Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Öztürk, Kadir Has Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sondan Durukan Feyiz’e verilen plaketi takdim etti. Okul Müdürü İlyas Yaşar’da rektöre çiçek takdim etti.

Okul Müdürü İlyas Yaşar “ Okulumuzda düzenlediğimiz seminerlere önem veren konusunda uzman değerli konuklarımıza ve seminerleri izlemek için katılan değerli öğretmen arkadaşlarımıza gösterdikleri ilgiden dolayı bir kez daha teşekkür ederim.” Dedi.

Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Serkan Öztürk “ Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi düzenlediği seminerle öğretmen arkadaşlarımıza katkı sunmuştur. Bu seminerleri düzenleyen ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Haber : Tevfik Erk