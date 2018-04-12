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Sancaktepe’de Kaymakamlık Kros Yarışmaları yapıldı

Sancaktepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası Kaymakamlık kros yarışmaları yapıldı.

Sancaktepe’de Kaymakamlık Kros Yarışmaları yapıldı

Sancaktepe Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen okullar arası Kaymakamlık kros yarışmaları yapıldı.

12 Nisan 2018 Perşembe 11:38
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Sancaktepe’de Kaymakamlık Kros Yarışmaları yapıldı

Sancaktepe Kaymakamlık kupası okullar arası Kros yarışmasında öğrenciler dereceye girebilmek için ter döktü. İlçedeki tüm okullardan ön seçmeleri kazanan öğrencilerin katılımı ile gerçekleşen yarışmada, genç atletlerin rekabeti görülmeye değerdi.

Sancaktepe Aydos Ormanında düzenlenen Ödül töreninde sporcu öğrencilere seslenen Kaymakam Adnan Çakıroğlu: ‘’Gelecekte aranızdan çok başarılı sporcular çıkacağına inanıyorum. Dereceye giren tüm sporcularımızı kutluyor bundan sonraki yarışmalarda da başarılar diliyorum ‘’ dedi.

Kaymakamlık Kupası Kros Yarışmalarında dereceye giren öğrencilere Kupa ve madalyaları Kaymakam Adnan Çakıroğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Aydoğdu ve İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mustafa Yıldız tarafından takdim edildi.

Ödül töreni sporcular, öğretmenler ve dereceye giren öğrencilerin katıldığı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

*Kros yarışmasında ferdi ilk 6'ya girenler, takım olarak da ilk 4'e giren okullar 26 nisan tarihinde Florya Atatürk Ormanı kros parkurunda yapılacak olan, 48. Valilik kupası finallerinde ilçeyi temsil etmeye hak kazandı.

Haber: Tevfik Er

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe Kaymakamlık KupasıKaymakamlık Kros Yarışmaları
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