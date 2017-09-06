Sancaktepe’de Kastamonulular piknikte buluşuyor

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Taşdelen mesire alanında düzenlenecek olan pikniği Sancaktepe’de bulunan Doğanyurt Turizm ve Kalkındırma Derneği düzenliyor. 10 Eylül tarihinde düzenlenecek olan pikniğe Kastamonu Dernekleri de katılım sağlayacak.

Kastamonu Yöresel Halk Oyunları Davul Zurna Ekibinin yer alacağı etkinliğin sunuculuğunu Ufuk Acar yapacak. By Bilo, Ezgi Mutlu, Ayhan Polatkan, Ersin Aktaş ve Şerife Yılmaz adlı sanatçılarda sahne alacaklar.

Sancaktepe Doğanyurt Derneği Yönetim Kurulu yaptığı duyuruda “ Tüm Kastamonuluları, Sancaktepeli komşularımızı, dostlarımızı ve Kastamonu sevdalılarını Geleneksel Doğanyurt Pikniğimizde buluşmak üzere bekliyoruz “ dedi. Geleneksel Doğanyurt Pikniği 10 Eylül 2017 Pazar günü Taşdelen Mesire alanında yapılacak.