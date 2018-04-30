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Sancaktepe’de 80’li yıllar sergisi açıldı

Sancaktepe ilçesinde peş peşe düzenlenen etkinliklerle bir çok alanda sosyal farkınladıklar oluşturuluyor.

Sancaktepe’de 80’li yıllar sergisi açıldı

Sancaktepe ilçesinde peş peşe düzenlenen etkinliklerle bir çok alanda sosyal farkınladıklar oluşturuluyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 14:37
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Sancaktepe’de 80’li yıllar sergisi açıldı

Bunlardan bir tanesi 80’li yıllar sergisi oldu. Okulun gerçekleştirdiği projede nostalji rüzgarları esti. Bir çok veli öğretmenlerin katkısı ile oluşturulan sergisi sonuçta başarılı bir çalışmanın ortaya çıkmasını sağladı. Oturma odasından, kullanılan perdeden, mutfak eşyaları, radyolar, fotoğraf makinaları, çizgi romanlar, resimlerden oluşan bir çok ürün sergilendi. Sergi alanına gelen davetliler 80’li yılların müzikleri ile karşılandı. Konferans salonunda 80 ‘li yılların filmleri gösterildi ve afişleri sergilendi.

Sancaktepe Eyüp Sultan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hazırladığı sergi ile Sancaktepe’de 80’li yılları yaşatan ilk kuruluş oldu. Gerçekleşen sergi ile bu güne kadar ilçede hiçbir kurum ve kuruluşun yapmadığı bir sergiye imza atan okul öğrenci, veli, öğretmen ve yöneticilerin dayanışmasına güzel bir örnek oluşturdu.

Okul Müdürü İlyas Yaşar “ İlçemizde böyle güzel bir sergiye imza attığımız için mutluyuz. Öğrencilerimizin de bu günün olanaklarının kıymetini bilmek ve geçmişte nasıl yaşandığını o zamanki olanakların neler olduğunu görmelerini sağlamış olduk. Aynı zamanda okulumuz 80’li yıllar sergisi ile nostalji yaşatmış oldu. Emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

İlçede sergiye ilgi gösteren vatandaşlar serginin tekrarının olmasını beklediklerini ifade ettiler.

Haber: Tevfik Erk

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Anahtar Kelimeler:
Sancaktepe80’li Yıllar Sergisi
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