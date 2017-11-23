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Sancaktepe'de UGADER 1. Yılını kutladı

Kısa adı UGADER olan Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği, kuruluşunun birinci yılını Mustafa Öncel Kültür Merkezinde düzenlediği etkinlikle kutladı. 

Sancaktepe'de UGADER 1. Yılını kutladı

Kısa adı UGADER olan Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği, kuruluşunun birinci yılını Mustafa Öncel Kültür Merkezinde düzenlediği etkinlikle kutladı. 

23 Kasım 2017 Perşembe 13:19
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Sancaktepe'de UGADER 1. Yılını kutladı

Kısa adı UGADER olan Uluslararası Gönüllü Anneler Derneği, kuruluşunun birinci yılını Mustafa Öncel Kültür Merkezinde düzenlediği etkinlikle kutladı. 
Düzenlenen etkinliğe, Aile ve Sosyal Politikalar İstanbul il Müdür Yardımcısı Nail Noğay, MHP Sancaktepe İlçe Başkanı Emrah Danacıoğlu, Sancaktepe Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Av. Yunus Ustahabipoğlu, Sancaktepe Kent Konseyi Başkanı adına Yürütme Kurulu Üyesi Necati Erkek, Ataşehir Birlik Platformu Başkanı Osman Arıkan ve davetliler katıldı.

UGADER Başkanı Sevda Yılmaz, katılan davetlilere ve derneğe verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. Sevda Yılmaz konuşmasında annelerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi ve bir yıllık çalışmalarını anlattı. Programın moderatörlüğünü Yeni Akit Gazetesi yazarı ve televizyon programcısı Sabri Balaman yaptı. 
Programda düzenlenen şiir okuma yarışmasında engellilerin anneleri ile sahne alması, programa katılan davetlilere duygu dolu anlar yaşattı. Yarışmanın jüri üyeliğini Şair Yazar ve Birleşen Yürekler Derneği Başkanı Dr. Yasemin Meydan ve Şair Yazar Fatma Erinç birlikte yaptılar.
Zaman zaman duygulu anlar yaşanan programda, çocukların seslendirdiği şarkılara salondakilerde eşlik etti. UGADER Başkanı Sevda Yılmaz da sahneye çıkarak çocuklara eşlik etti.
Yarışmada Gökçe Yavuz ve oğlu Emre Yavuz birinci olurken, ikinciliği Sakine Akova, üçüncülüğü Ecenur Tathan kazandı. Ödüllerini İl Müdür Yardımcısı Nail Noğay, MHP İlçe Başkanı Emrah Danacıoğlu ve Ataşehir Birlik Platformu Başkanı Osman Arıkan birlikte verdiler. 
Etkinlik yapılan konuşmalar ile devam etti, bir yıl içinde derneğe destek verenlere teşekkür plaketi sunulması ile devam etti. Program topluca çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haber: Tevfik Erk


 

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Anahtar Kelimeler:
UGADERSancaktepe
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