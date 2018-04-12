Sancaktepe'de Farklı Beyinler ve Sınıfı Yönetmek konulu seminer düzenlendi

Nöroloji Uzmanı Dr. Bülent Madi ve Uzm. Klinik Psikolog Burcu Aydın tarafından verilen seminere Sancaktepe İlçe Milli Eğitim Şube Müdürlerinden Murat Şit ve Serkan Öztürk, Okul Müdürü İlyas Yaşar ve öğretmenler katıldı.

Dikkat ve Unutkanlık, Demans, İlişki ve iletişim sorunları, bağımlılık, Davranış ve Uyum sorunları, Anne –Babalara davranış, hareket bozuklukları konusunda bilgilerin verildiği seminer, soru cevap şeklinde devam etti.

Soruları cevaplayan Dr. Bülent Madi ve Psikolog Burcu Aydın, öğretmenlerin ilgisinden memnun olduklarını ifade ettiler. Okul Müdürü İlyas Yaşar, semineri veren konuklarına çiçek takdim ederek, teşekkür etti.

Seminer çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

Haber: Tevfik Erk