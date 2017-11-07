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Sanatçı İbrahim Erkal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik

Sanatçı İbrahim Erkal'ın evinin otoparkında baygın halde bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Sanatçı İbrahim Erkal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik

Sanatçı İbrahim Erkal'ın evinin otoparkında baygın halde bulunarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

07 Kasım 2017 Salı 11:21
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Sanatçı İbrahim Erkal'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Sanatçı İbrahim Erkal'ın Maltepe'deki evinin otoparkında 12 Nisan'da gece saatlerinde güvenlik görevlileri tarafından bilinci kapalı halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan takipsizlik kararında, Adli Tıp Kurumu 1. Adli Tıp İhtisas Kurulu'ndan verilen raporda "kişinin ölümünün künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olduğu, adli dosyada kayıtlı bilgiler, olay yeri inceleme bulguları, tıbbi belgelerinde ve otopsisinde tespit edilen kişinin ölümüne neden olan travmatik değişimlerin lokalizasyonları, özellikleri ve ağırlıkları dikkate alındığında, kişinin yaralı olarak bulunduğu ortamda kendiliğinden kontrolsüz bir şekilde düşerek, kafasını sert ve künt bir zemine çarpmasıyla husullerinin mümkün olduğu" şeklinde görüş bildirdiği aktarıldı.

Kararda, Erkal'ın geçirdiği beyin kanaması sırasında yere kontrolsüz şekilde düşerek düz zemine kafasını çarpması sonucu künt kafa travmasına bağlı kafatası kırığı ile birlikte beyin kanaması sonucu gelişen komplikasyonlar sonucunda vefat ettiğinin anlaşıldığı belirtildi.

Erkal'ın düştükten bir saat sonra bulunduğu aktarılan takipsizlik kararında, tıbbi müdahalelerin de bu aşamadan sonra yapıldığı, soruşturma aşamasında olay ile ilgili tüm tanıkların beyanlarının alındığı, soruşturma sonucunda İbrahim Erkal'ın ölümünde kasıt, kusur veya ihmal bulunan şahıs tespit edilemediği bildirildi.

Takipsizlik kararında bu nedenle herhangi bir şüpheli hakkında yüklenen suçtan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği aktarıldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
İbrahim Erkal
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