San Marino'da çalındı Zonguldak'ta yakalandı

ZONGULDAK

Ukrayna'nın Skadovsk Limanı'ndan, Zonguldak Limanı'na gelen Ro-Ro gemisinde inceleme yapan Zonguldak Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, gemide gümrük kaçağı bir cipin olduğunu belirledi.

İlgili birimlerle yapılan yazışmada söz konusu cipin 21 Mayıs'ta San Marino'dan çalındığını öğrenen ekipler, aracın sürücüsü Azerbaycan uyruklu M.A'yı (45), gözaltına aldı.

Zanlı, savcılıkta verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Aracın, yazışmaların yapılmasının ardından sahibine teslim edilmek üzere Zonguldak Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nün otoparkına çekildiği öğrenildi.