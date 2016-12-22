İlçenin Kurtuluş Mahallesi'ndeki 5 katlı özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunun bodrum katında yangın çıktı.
İhbar üzerine itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın, kısa sürede söndürüldü.
Yangında binanın bodrumunda küçük çaplı hasar oluştu.
Yurtta 55 öğrencinin kaldığı ancak okullarında oldukları için binada yetkililerin dışında kimse bulunmadığı öğrenildi.
İtfaiye ekiplerince yapılan ilk tespitlerde, yangının elektrik kontağı sonucu çıktığı değerlendiriliyor.
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