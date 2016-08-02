Samsun'da 19 iş adamı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 50 ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan Tozlu AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Tozlu ile aralarında iş adamı ve esnafın da bulunduğu T.A, İ.G, A.E, A.Z.B, A.H, C.A, A.K, V.D, İ.D, Ö.İ, V.M, Ö.Ç, Z.B, Ş.B, B.Y, A.K.B, G.A. ve O.M.Y. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

Operasyon kapsamında daha önce de iş adamları T.Y. ve A.Y. de gözaltına alınmıştı.