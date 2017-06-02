Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 2 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Samsun ve Ankara'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda bir avukat, meslekten ihraç edilen 12 öğretmen ile bir memur gözaltına alındı. Zanlılar, emniyete götürüldü.
Şüphelilerden bazılarının örgütün şifreli haberleşme uygulaması "ByLock" kullandığı ve Bank Asya'da hesaplarının bulunduğu iddia edildi.
AA