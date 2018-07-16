Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Samsun merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan İbrahim H. ile Fatma G. tutuklanırken, Tuğba Ö. ev hapsi, Yasin K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bazı zanlıların örgütün şifreli haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu öne sürüldü.
Ekipler, 10 Temmuz'da FETÖ/PDY'ye yönelik Samsun, Ankara, İstanbul, Manisa ve İzmir'de operasyon gerçekleştirmiş, örgüte ait kurumlar ile özel sektör çalışanı 8 şüphliyi gözaltına almıştı. Zanlılardan 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
AA