Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
90406
ALTIN
145.066
DOLAR
3.6785
STERLIN
4.5162
EURO
3.9441
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Özge Doğru'nun "Mutlu Son"u
Moody's'ten Fed açıklaması
Moody's'ten Fed açıklaması
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Karapınar'ın güneşine 4 talip
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz
Güçlü bir Türkiye öneriyoruz

Samsun merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Özer'in de bulunduğu 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Samsun merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Samsun merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan, aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Albay Özer'in de bulunduğu 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

16 Mart 2017 Perşembe 11:06
16 Okunma
Samsun merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Samsun merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖdarbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer'in de yer aldığı 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Özer'in de olduğu biri emekli 25 rütbeli asker ile bir işçinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Özer ile Hava Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Hakan K, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli yüzbaşılar Mert K, Ferit Ahmet O, Mustafa Murat Ö, Fırat Y. ve Hüseyin B, üsteğmenler Ömer K, Kadir Emrah Ç, Hakkı B, Orhan U, Ömer B. ve Gazi A, teğmenler Ufuk P. ve Murat Tuğrul T, astsubaylar Hasan Hüseyin Y, Ömür Y, Murat D, Mesut Y, Tayfun Y, Furkan K, Mehmet Ç, Mustafa K. ve Halil Ç, emekli Albay Hakan K. ile işçi Ertan S, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümete karşı suçlar" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Özer ile Hakan K, Mert K, Mustafa Murat Ö, Hüseyin B, Ömer K, Kadir Emrah Ç, Orhan U, Ömer B, Gazi A, Ufuk P, Murat Tuğrul T, Hasan Hüseyin Y, Ömür Y, Murat D, Mesut Y, Mehmet Ç, Mustafa K, Halil Ç, emekli Albay Hakan K. ve Ertan S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 16'sının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunFETÖSamsun Merkezli 9 Ilde FETÖ OperasyonuFETÖ Operasyonu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kadın çobanın '30 yıllık emeğini' çaldılar
Kadın çobanın '30 yıllık emeğini' çaldılar
FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması
FETÖ sanığı rektöre 'telekulak' suçlaması
YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS
YSK'dan 1 milyon 200 bin kişiye SMS
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Yaşlı nüfus sayısı arttı
Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu
Muş'ta FETÖ/PDY operasyonu
Darbeci generalleri telefon görüşmeleri yalanladı
Darbeci generalleri telefon görüşmeleri yalanladı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ