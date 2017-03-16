Samsun merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu

Samsun merkezli 9 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Kıdemli Albay Murat Özer'in de yer aldığı 26 şüpheliden 21'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Samsun merkezli 9 ilde gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan, aralarında Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Özer'in de olduğu biri emekli 25 rütbeli asker ile bir işçinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen Özer ile Hava Grup Komutanı Kıdemli Binbaşı Hakan K, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığında görevli yüzbaşılar Mert K, Ferit Ahmet O, Mustafa Murat Ö, Fırat Y. ve Hüseyin B, üsteğmenler Ömer K, Kadir Emrah Ç, Hakkı B, Orhan U, Ömer B. ve Gazi A, teğmenler Ufuk P. ve Murat Tuğrul T, astsubaylar Hasan Hüseyin Y, Ömür Y, Murat D, Mesut Y, Tayfun Y, Furkan K, Mehmet Ç, Mustafa K. ve Halil Ç, emekli Albay Hakan K. ile işçi Ertan S, "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs", "Hükümete karşı suçlar" ve "FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından adliyeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Özer ile Hakan K, Mert K, Mustafa Murat Ö, Hüseyin B, Ömer K, Kadir Emrah Ç, Orhan U, Ömer B, Gazi A, Ufuk P, Murat Tuğrul T, Hasan Hüseyin Y, Ömür Y, Murat D, Mesut Y, Mehmet Ç, Mustafa K, Halil Ç, emekli Albay Hakan K. ve Ertan S, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlılardan 16'sının örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandığı iddia edildi.