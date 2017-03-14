Samsun'daki DEAŞ operasyonunda Irak uyruklu 9 kişi yakalandı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesinde belirlenen 9 adrese 50 polisin katılımıyla operasyon düzenledi.
Operasyonda terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu iddiasıyla Irak uyruklu 9 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların adreslerinde bulunan dijital verilere de el konuldu.
Yetkililer, gözaltına alınanlardan bazılarının geçmiş dönemde Irak'ta DEAŞ bünyesinde silahlı faaliyet gösterdikleri, örgüt adına eylemlere katıldıkları yönünde bilgi olduğunu kaydetti.
AA