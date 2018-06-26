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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutukladı.

Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutukladı.

26 Haziran 2018 Salı 12:18
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Samsun'da uyuşturucu operasyonu

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan bir şüpheli tutukladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sentetik uyuşturucu piyasaya süreceği iddia edilen bir kişiye yönelik çalışma başlattı.

Şüpheli G.Ç’nin bulunduğu içinde bulunduğu aracı İlkadım ilçesinde durdurmak isteyen ekipler, yaya olarak kaçmaya çalışan şüpheliyi kovalamaca sonucu yakaladı.

Ekipler, araçta yaptıkları aramada paketler halinde 800 gram sentetik uyuşturucu, iş yerinde de 753 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Şüphelinin bir evin tuvalet boşluğuna sakladığı öne sürülen 104 gram sentetik uyuşturucu da bulundu.

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunUyuşturucu Operasyonu
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