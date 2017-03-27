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Samsun'da MLKP operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü MLKP üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da MLKP operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü MLKP üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

27 Mart 2017 Pazartesi 13:32
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Samsun'da MLKP operasyonu

Samsun'da düzenlenen operasyonda, terör örgütü Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) üyesi oldukları iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince 8 ekip 40 personel ile bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda terör örgütü MLKP üyesi olduğu ve örgütün propagandasını yaptıkları iddiasıyla şüpheliler M.P, Z.M, B.N.K, Z.A, F.Ç. ve Y.G. gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

Şüphelilerin evleri ve iş yerlerinde yapılan aramada örgütsel dokümanlar ile Y.G'nin evinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) elebaşı Fetullah Gülen'e ait 5 kitap ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
SamsunSamsunda MLKP OperasyonuMLKP
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