Samsun'da askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 1 asker şehit oldu

Samsun'da askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan askerlerden biri, tedavi gördüğü hastanede şehit oldu.

Askerleri Tokat'tan Samsun Çarşamba Havalimanına götüren otobüsün devrilmesi sonucu yaralanan askerlerden Sabır Binen (20), tedavi gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde şehit düştü.

Kıranköy Mezarlığı morguna konulan Binen'in naaşı, buradan askerlerin omuzlarında alınarak cenaze aracına taşındı.

Buradaki törene şehit Binen'in annesi Aynur ile babası Mahfuz Binen'in yanı sıra Samsun Garnizon ve Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sedat Bulut ile askeri erkan katıldı.

Anne Aynur Binen, tören sırasında Türkçe ve Kürtçe ağıtlar yaktı.

Binen'in cenazesi, törenin ardından Samsun Çarşamba Havalimanından toprağa verilmek üzere Diyarbakır'ın Silvan ilçesine gönderildi.

Samsun'da 9 Haziran'da, askerleri Tokat'tan Samsun Çarşamba Havalimanına götüren Zehni Kasar idaresindeki 60 BL 216 plakalı yolcu otobüsünün Ankara-Samsun karayolunun Kavak ilçesi mevkisinde devrilmesi sonucu 46 asker, 1 astsubay, 2 sivil şoför olmak üzere 49 kişi yaralanmıştı.