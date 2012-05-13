Şampiyonluk gönlüme doğmuştu

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bursa Valiliği'nce kentteki kurumların müdürleriyle düzenlenen kahvaltıdan önce gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Maçtan önce kendisine sonucunun sorulduğunu belirten Arınç, şunları kaydetti:

''Bana 'Fenerbahçe-Galatasaray maçının galibi kim olur, kazanan kim olur?' diye sorduklarında, doğrusu istatistiklere bakarak, kulüplerin puanlarına bakarak bir şey düşünmedim ama gönlüme doğmuştu. Gönlüme doğanı da ifade ettim. Gönlüme doğanı da Allah nasip etti. Evet bazen böyle gönlüme doğan işler yaparım. Sonunda da güzel neticeler olabiliyor. Galatasaray'ı yürekten kutluyorum, 'darısı Beşiktaş'ın başına' diyorum.''