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Salih Usta'nın '23 Nisan' sokağına büyük ilgi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle 4 yıldır bayrak ile posterlerle süslenen ve çocuklar için 23 Nisan kutlamalarının düzenlendiği sokak, şimdiden dolmaya başladı.

Salih Usta'nın '23 Nisan' sokağına büyük ilgi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle 4 yıldır bayrak ile posterlerle süslenen ve çocuklar için 23 Nisan kutlamalarının düzenlendiği sokak, şimdiden dolmaya başladı.

21 Nisan 2017 Cuma 15:41
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Salih Usta'nın '23 Nisan' sokağına büyük ilgi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde terzi Salih Yazgan'ın girişimleriyle bayrak ve posterlerle süslenen 105. Sokak, 23 Nisan öncesinde çocukları ağırlamayabaşladı.

Yazgan'ın girişimiyle 4 yıldır 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramıkutlamaları için bayrak ve posterlerle süslenen Kemeraltı Mahallesi 105. Sokak, şimdiden hareketlendi. İlçedeki bazı kreşlerin öğrencileri, sokakta yürüyüş yapıp marşlar okudu. Bazı aileler ise çocukları ve torunlarıyla gelip, sokaktaki bayraklar altında fotoğraflar çektirdi.

Salih Yazgan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokağı görmek isteyenlerin mutluluğunun kendisine yettiğini ve örnek olmanın onurunu yaşadığını söyledi.

Bütün sokakların 23 Nisan'da bayraklarla süslenip çocukların mutlu olacağı günlerin yaşanacağına inancı olduğunu dile getiren Yazgan, "Ziyaretçilerin akın akın gelmesine çok mutlu oldum. Herkes pazar günü çocuk olsun. Onur verici. Çocuklarımızın buna sarılması beni daha mutlu etti. Biz bir şey yaparsak buna millet sahip çıkıyor. Çok güzel." dedi.

Yazgan, 23 Nisan Pazar günü sokakta canlı müzik yayını olacağını, çocuklara çeşitli sürprizler yapılacağını aktardı.

"Salih Usta ile gurur duyuyoruz"

Marmaris'teki bir kreş ve gündüz bakım evinin sahibi Sevinç Acarsoy, Yazgan'ın hazırladığı sokağın milli bayramı coşkuyla kutlamalarını sağladığını ifade etti. Acarsoy, "Çocuklarımızla her yıl olduğu gibi 23 Nisan'ı coşkuyla kutlayacağız. Salih Usta ile gurur duyuyoruz. Bence her yere bir Salih Usta lazım." diye konuştu.

İlçeye tatile gelen yabancı turistler de sokağa ilgi gösterdi. Tatil için Marmaris'e gelen Ukraynalı bir turist, kendisinin de torunları olduğunu söyleyerek, sokakta bulunan 35 öğrenciye dondurma aldı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MarmarisBayrak Ve Posterlerle Süslenen 105. Sokak23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı23 Nisan Sokağı
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