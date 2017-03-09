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Saldırı hazırlığındayken yakalanan teröriste hapis istemi

Van'da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılara katılan ve kent merkezinde saldırı hazırlığındayken yakalanan terörist D.K'nın ağırlaştırılmış müebbet ile 435 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Saldırı hazırlığındayken yakalanan teröriste hapis istemi

Van'da güvenlik güçlerine yönelik bombalı saldırılara katılan ve kent merkezinde saldırı hazırlığındayken yakalanan terörist D.K'nın ağırlaştırılmış müebbet ile 435 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

09 Mart 2017 Perşembe 11:32
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Saldırı hazırlığındayken yakalanan teröriste hapis istemi

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 21 Mayıs 2016'da Van Valiliği yakınlarındaki Beşyol Meydanı'nda saldırı hazırlığındayken gözaltına alınan ve üzerinde 2 el bombası ile "Glock" marka tabanca bulunan şüpheli D.K ile ilgili soruşturmayı tamamladı.

Hazırlanan iddianame, Van 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 21 Eylül 2015'te 13 askerin yaralandığı askeri konvoya bombalı saldırı ile geçen yıl Bebleşin Jandarma Karakoluna yönelik bombalı saldırıya katılan D.K'nın "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürmeye teşebbüs", "tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma", "ruhsatsız tabanca ve mermileri taşımak" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 435 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. 

Saldırı hazırlığındayken yakalandı

İddianamede, D.K'nın, Beşyol Meydanı'na giderek Van Valiliğine doğru yürüdüğü sırada kamu kurumları ile emniyet mensuplarına yönelik silahlı eylemde bulunabileceğini değerlendiren özel harekat şubesi ekiplerince yakalandığı bildirilerek, şüphelinin yanındaki silahı ve üzerindeki patlayıcıyı kullanmaya çalıştığı, üzerinden 2 el bombası, "Glock" marka tabanca ve 28 fişek ele geçirildiği belirtildi.

"Bombacı" olarak tanınıyor

Terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan bazı teröristlerin, şüpheli D.K'yı teşhis ettiği, örgüt içinde "bombacı" ve "mayıncı", bölgedeki sabotaj eylemlerinden sorumlu olarak tanındığı belirtilen iddianamede, 21 Eylül 2015'te yola döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 13 askerin yaralandığı saldırıda olay yerinden alınan parmak izi örneklerinin şüphelinin parmak izleriyle aynı olduğu tespitine yer verildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Van Cumhuriyet BaşsavcılığıBeşyol MeydanıTerör örgütüVan
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