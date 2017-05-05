Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 21°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
93410
ALTIN
141.338
DOLAR
3.5592
STERLIN
4.6075
EURO
3.9008
Domateste ihracat başladı
Domateste ihracat başladı
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Kütük tezgahta geçen 62 yıl
Tarlada 35 kuruş, markette 2 lira
Tarlada 35 kuruş, markette 2...
Edirne'nin belleği bu müzede
Edirne'nin belleği bu müzede
Filede şampiyon Fenerbahçe
Filede şampiyon Fenerbahçe

Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonda, bir terörist etkisiz hale getirildi.

05 Mayıs 2017 Cuma 12:30
17 Okunma
Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Genelkurmay Başkanlığından yapılan dünkü önemli yurt içi olaylara ilişkin açıklamaya göre, Siirt'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince tespit edilen sığınakta, 7 tüp ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi. 

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında, Şırnak ve Hakkari'de iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen sığınakta, M-16 piyade tüfeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ile 45 roketatar mühimmatı, 65 el bombası, 155 Doçka uçaksavar mühimmatı, 10 bin 100 muhtelif çapta piyade tüfeği fişeği, tüfek bombası, 8 el telsizi, termal dürbün, iki el dürbünü, 5 kilogram TNT patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan arazi ve tarama faaliyetinde, 100 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesine, yürütülen operasyonda tespit edilen sığınakta, 15 M-16 piyade tüfeği fişeği, güç kaynağı ve 500 kilo gıda maddesi ele geçirildi.

Karlıova ilçesinde de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen sığınakta, kalaşnikof piyade tüfeği ile 88 fişeği ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, sığınakta, el telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Mutki ilçesinde ise toprağa gömülü olarak tespit edilen 4 tonluk plastik su deposu içinde 8 kilo plastik patlayıcı, 100 metre elektrik kablosu ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Genelkurmay BaşkanlığıTerör örgütüSaldırı Hazırlığındaki TeröristlerTeröristlere Operasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Wikipedia itirazı reddedildi
Wikipedia itirazı reddedildi
CHP'den 10 YSK üyesi için suç duyurusu
CHP'den 10 YSK üyesi için suç duyurusu
ASELSAN'dan gövde gösterisi
ASELSAN'dan gövde gösterisi
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 40 gözaltı
FETÖ'nün kadın yapılanmasına operasyon: 40 gözaltı
Eski Merzifon Üs Komutanı Tekirdağ'da gözaltına alındı
Eski Merzifon Üs Komutanı Tekirdağ'da gözaltına alındı
Tunceli'de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi
Tunceli'de terör örgütünün cephaneliği ele geçirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ