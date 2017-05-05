Saldırı hazırlığındaki teröristlere operasyon

Genelkurmay Başkanlığından yapılan dünkü önemli yurt içi olaylara ilişkin açıklamaya göre, Siirt'in Eruh ilçesinde, güvenlik güçlerince tespit edilen sığınakta, 7 tüp ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında, Şırnak ve Hakkari'de iki el yapımı patlayıcı imha edildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, üs bölgesine silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda bir terörist etkisiz hale getirildi.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen sığınakta, M-16 piyade tüfeği, 6 kalaşnikof piyade tüfeği, RPG-7 roketatar ile 45 roketatar mühimmatı, 65 el bombası, 155 Doçka uçaksavar mühimmatı, 10 bin 100 muhtelif çapta piyade tüfeği fişeği, tüfek bombası, 8 el telsizi, termal dürbün, iki el dürbünü, 5 kilogram TNT patlayıcı ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan arazi ve tarama faaliyetinde, 100 kilo amonyum nitrat kullanılarak hazırlanan el yapımı patlayıcı imha edildi.

Bingöl'ün Genç ilçesine, yürütülen operasyonda tespit edilen sığınakta, 15 M-16 piyade tüfeği fişeği, güç kaynağı ve 500 kilo gıda maddesi ele geçirildi.

Karlıova ilçesinde de güvenlik güçlerince gerçekleştirilen arazi aramasında tespit edilen sığınakta, kalaşnikof piyade tüfeği ile 88 fişeği ve muhtelif malzeme ele geçirildi.

Bitlis'in Güroymak ilçesinde, güvenlik güçlerince yapılan arazi aramasında, sığınakta, el telsizi ve çok sayıda yaşam malzemesi bulundu.

Mutki ilçesinde ise toprağa gömülü olarak tespit edilen 4 tonluk plastik su deposu içinde 8 kilo plastik patlayıcı, 100 metre elektrik kablosu ve çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.