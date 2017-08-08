Saldırı hazırlığındaki teröristlere hava harekatı

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, dün akşam saatlerinde Hakkari bölgesinde devam eden hava destekli operasyonlar kapsamında, bölücü terör örgütü mensuplarının askeri birliklere silahlı saldırı hazırlığında olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine, Türk Hava Kuvvetlerine ait savaş uçaklarıyla belirlenen bölgeye hava harekatı düzenlendi. Harekatta, teröristlerin silah, teçhizat ve gıda depolama maksadıyla kullandığı 4 mağara, bir mevzi olmak üzere 5 hedef imha edildi.

Harekatın ardından bölgede başlatılan faaliyetler sürüyor.