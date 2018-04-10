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Sakıp Sabancı kabri başında anıldı

Sabancı Holding'in 14 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, kabri başında yapılan törenle anıldı.

Sakıp Sabancı kabri başında anıldı

Sabancı Holding'in 14 yıl önce vefat eden Yönetim Kurulu Başkanı Sakıp Sabancı, kabri başında yapılan törenle anıldı.

10 Nisan 2018 Salı 13:29
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Sakıp Sabancı kabri başında anıldı

Sakıp Sabancı'nın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törene merhumun eşi Türkan Sabancı, kızları Sabancı Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sevil Sabancı ve Dilek Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erol Sabancı ile Sabancı Topluluğu yöneticileri, Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi, Türkan Sabancı Görme Engelliler Okulu ve Dilek Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden öğrenciler katıldı.

"Gönüllerdeki yerini her zaman koruyor"

Sabancı Holding Genel Sekreteri Nedim Bozfakıoğlu, törende yaptığı konuşmada, şunları kaydetti:

"Sakıp Bey aradan yıllar geçse de güler yüzüyle sosyal yönleriyle ve başarılarıyla ve vizyonuyla hatırlanıyor. Gönüllerdeki yerini ise her zaman koruyor. Çünkü o da herkese gönlünü açtı. Kurduğu şirketlerden, sosyal projelere yüreğindeki insan sevgisiyle hareket etti. Halkıyla hep yakın oldu. Etrafındaki herkesle ilişki kurmaya ve herkesten bir şeyler öğrenmeye çabaladı. Aradan geçen yıllara rağmen halen 'Sakıp Ağa' olarak anılması da çok yönlü kişiliği, başarılı bir iş adamı olmasının, ötesinde tevazu, samimiyeti ve insan sevgisinden geliyor."

"Sabancı adına ve ülkemize olan sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz"

Sakıp Sabancı'nın 38 yıl Sabancı Topluluğu'na liderlik yaptığı ifade eden Bozfakıoğlu, "Bu uzun zaman diliminde, değişen şartlara uyum sağlayarak topluluğa yön verdi. Hayat görüşü; değişimi zamanında görmek, değişen şartlara uymak, özgün olmaktı. 'Değişen bir toplumda, gelişen bir ekonomide, değişimi gören, yeniliklerde öncülük edebilenler hep başarılı olur' derdi. Bu anlayışla Sabancı Topluluğu'nun sadece iş değil her alanda öncü bir kuruluş haline gelmesine liderlik etti. Biz de bugün 'Yeni Neslin Sabancısını' inşa ederken, değişimi fırsat olarak görüyoruz. Sabancı Topluluğu olarak, üretmekten asla vazgeçmiyoruz, vazgeçmeyeceğiz. Sakıp Bey'in hatırasına yakışır şekilde, Sabancı adına ve ülkemize olan sorumluluğumuzla çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Anma töreni, Kur'an-ı Kerim'in ve duaların okunmasının ardından sona erdi. 

AA

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