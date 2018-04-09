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'Sakıp Ağa' vefatının 14'üncü yılında anılacak

Sabancı Holding'in eski yönetim kurulu başkanı ve Türk iş dünyasının sevilen ismi Sakıp Sabancı, vefatının 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla yarın mezarı başında anılacak.

'Sakıp Ağa' vefatının 14'üncü yılında anılacak

Sabancı Holding'in eski yönetim kurulu başkanı ve Türk iş dünyasının sevilen ismi Sakıp Sabancı, vefatının 14'üncü yıl dönümü dolayısıyla yarın mezarı başında anılacak.

09 Nisan 2018 Pazartesi 15:23
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'Sakıp Ağa' vefatının 14'üncü yılında anılacak

Renkli ve enerjik kişiliğiyle de tanınan ve halkın, sevgisini "Sakıp Ağa" diyerek gösterdiği Sakıp Sabancı için yarın saat 11.00'da Zincirlikuyu Mezarlığı'nda ailesi, Sabancı Holding çalışanları ve sevenlerinin katılımıyla bir tören düzenlenecek.

Sakıp Sabancı, 7 Nisan 1933 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya köyünde, altı çocuklu Hacı Ömer ve Sadıka Sabancı çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldi. Ailesinin Adana'ya göç etmesiyle çocukluğu bu ilde geçen Sabancı, Adana Erkek Lisesi'nden 3 yıl boyunca yakasını bırakmayan zatürre hastalığı nedeniyle ayrılarak, erken yaşta iş hayatına atıldı.

Sabancı, 1957'de teyzesinin kızı Türkan Civelek ile evlendi. Çiftin, 1964 yılında Dilek, 1970 yılında Metin ve 1973'te Sevil olmak üzere üç çocuğu dünyaya geldi.

1974'te Sabancı Holding'i, o dönemler Sabancı Holding Genel Koordinatörü olarak görev yapan eski Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın ısrarı üzerine İstanbul'a taşıyan Sakıp Sabancı, 1967-2004 yılları arasında Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptı.

Bu dönemde Sabancı Topluluğu, çoğunlukla yüzde 50-50 ortaklık kurduğu, aralarında Bridgestone, DuPont, Toyota, Philip Morris, Kraft Foods International, Danone, IBM, Carrefour gibi dünya devlerinin bulunduğu şirketlerle ismini birleştirerek Sabancı logosunu dünyaya tanıttı.

Sabancı, 1964 yılından itibaren, 25 yıl süreyle Adana ve Kocaeli Sanayi Odaları, Türkiye Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği üyeliği ve başkanlığı yaptı, ayrıca muhtelif vakıflarda çeşitli zamanlarda görevler üstlendi.1986 yılında Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı üstlenen Sabancı, 1987-1990 yılları arasında derneğin Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı'nı yaptı.

Çeşitli üniversitelerden toplam 15 onursal doktora derecesi olan Sabancı, 1993 ve 2001'de Yılın İş Adamı unvanını aldı.

Sabancı, Japon, Belçika ve Fransa hükümetlerinden bu ülkeler ile Türkiye arasındaki dostlukları geliştirici çeşitli nişan ve taltifler almasının yanı sıra sosyal, kültür, sanat ve eğitim alanlarında yaptığı hizmetlerden dolayı "Devlet Üstün Hizmet Madalyası" ile "Kültür ve Sanat Büyük Ödülü" sahibi oldu.

Sakıp Sabancı, 10 Nisan 2004'te 71 yaşındayken şiddetli akciğer iltihabından hayata gözlerini yumdu ve Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verildi. Sabancı, vefat ettiğinde, Amerikan iş dergisi Forbes'in milyarderler listesinde 147'inci sırada yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sakıp SabancıSakıp AğaSabancı Holding
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