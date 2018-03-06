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'Sakın diğer iki albay gibi FETÖ listeleri yapma'

Terör örgütü PKK'ya yönelik savunma planı icra eden 12 asker hakkında "gece görüş gözlüğünü kaybettikleri" iddiasıyla açılan davada, tutuksuz sanıklardan Albay Kuş, "Akın Öztürk 'Sakın diğer iki albay gibi FETÖ listeleri yapma' dedi." dedi.

'Sakın diğer iki albay gibi FETÖ listeleri yapma'

Terör örgütü PKK'ya yönelik savunma planı icra eden 12 asker hakkında "gece görüş gözlüğünü kaybettikleri" iddiasıyla açılan davada, tutuksuz sanıklardan Albay Kuş, "Akın Öztürk 'Sakın diğer iki albay gibi FETÖ listeleri yapma' dedi." dedi.

06 Mart 2018 Salı 14:30
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'Sakın diğer iki albay gibi FETÖ listeleri yapma'

Konya'da, terörle mücadele harekatı kapsamında, terör örgütü PKK'ya yönelik savunma planı icra eden 12 asker hakkında "gece görüş gözlüğünü kaybettikleri" iddiasıyla 2014 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığınca açılan davanın ilk duruşması yapıldı.

Askeri mahkemelerin kaldırılmasının ardından Konya 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davaya, tutuksuz sanıklardan Konya 3. Ana Jet Üs Harekat Komutanı Albay Mete Kuş, 3. Ana Jet Üs Komutanlığı 135'inci Muhabere Arama Kurtarma (MAK) Komutanlığında görevli Hava Piyade Başçavuş Nurullah Teke, Hava Personel Başçavuş Erkan Beycan ile daha öncede aynı komutanlıktan ihraç edilen hava pilot başçavuş Enes Aksu katıldı.

Dava kapsamında 2014 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığının hazırladığı iddianamede, Konya 3. Ana jet Üs Komutanlığı 135. MAK Filo Komutanlığında görevli zanlılar Mete Kuş ile 11 askerin, terörle mücadele harekatı kapsamında 21-27 Mart 2014 tarihlerinde Hakkari, Siirt ve Şırnak'ta Hızır Savunma Planı eğitiminin verilmesi için görevlendirildikleri belirtildi.

İddianamede, göreve giden askeri personele, Hava Kuvvetleri sürekli taşınır mal senedi ile 3 gece görüş gözlüğünün verildiği, bunlardan birinin, Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığında jandarma personeline verilen eğitimin ardından kaybolduğu ve bir daha bulunamadığı bilgisi yer aldı.

Sanıklar hakkında, "askeri eşyayı kaybetme" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarından 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşmada söz verilen tutuksuz sanık Kuş, savunmasında, suçsuz olduğunu söyledi.

"Görülen dava FETÖ/PDY ile PKK'nın ilişkisini ortaya koyan en önemli davalardan birisidir." diyen Kuş, "Bu dava ile FETÖ, PKK ile etkin mücadelenin önüne geçilmesini istemiştir. Bu dava PKK ile etkin mücadele yürüten askerlerin tasfiyesi için kullanıldı. Biz tasfiye edildikten sonra, Mehmetçik'in kanının korunması için hazırlanan karakol savunma planları, daha sonra FETÖ/PDY'ye mensup askerler tarafından Batman'da halkın katliam planına dönüştürülmek istendi." ifadelerini kullandı.

"Diğer iki albay gibi FETÖ listeleri yapma"

Kendilerinin belirlenen süre içerisinde Güneydoğu'daki 68 kritik karakolu helikopter ile ziyaret etmelerinin istendiğini anlatan Kuş, şöyle devam etti:

"Beş günün sonucunda, en yoğun olduğumuz zamanda savunma planlarını karacı askeri personele öğretirken o karmaşa içerisinde bu cihaz çalınmıştır. Kaybolsa harekat zayiatıdır. Çalınsa da Tunceli Bölge Jandarma Komutanlığının sorumluluğundadır. Olayın ardından benim Eskişehir'e tayinim çıktı. Ayrıca Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığının hazırladığı raporda suçsuz bulunduk. Soruşturmanın ardından Konya 3. Ana Jet Üs Komutanlığına gelen dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Akın Öztürk beni yanına çağırdı ve 'Mete Albayım sen kahraman bir subaysın. Sakın diğer iki albay gibi FETÖ listeleri yapma.' dedi."

Kuş, FETÖ/PDY mensuplarının, görülen davayla kendilerine görevi kötüye kullanma iftirası attıklarına dikkati çekerek, "Bu dava mandacı zihniyete ve FETÖ'ye değil de Türk milletine hizmet ettiğimiz için açıldı. TSK'nin en önemli savunma planını yapan ekibe A4 kağıdında takdir dahi vermedi." diye konuştu.

Hakimin, "Hükmün ertelenmesini istiyor musun?" sorusuna Kuş, "Biz Mehmetçik'in kanını koruduğumuz için yargılanıyoruz. Beraatimi istiyorum." yanıtını verdi.

Mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
KonyaFETÖPKK
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