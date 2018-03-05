Sakarya Satılık Daire

Sizde gönlünüzün aynası olan bir eve sahip olabilirsiniz. Her insanın kendi evinin olması en büyük hayalidir. İnsanlar, başını sokabileceği, ay başında kirasını dert etmeyeceği, ''Ev sahibi ne kadar zam yapar acaba?'' diye düşünmeden rahat edebileceği bir evi olsun ister. Kimse yıllarca kirada oturmak istemez. Herkes bütçesine uygun bir evi satın alıp içini istediği gibi döşeyip huzurla yaşamak ister. Hayalleri süsleyen ev için yapılacak en önemli adımlardan biri de beklentileri karşılayacak olan evi seçmektir. Bazen istenilen gibi bir ev kısa sürede bulanamayabilir ve hayal kırıklığına neden olabilir. Sakarya satılık daireler arasından seçilecek daire konusunda kararsız kalıp yanlış bir tercih yapmamak gerek.

Tercih edilecek olan satılık daire konusunda kafanızda onlarca soru oluşabilir. Tüm bu soruların cevaplanması için sizlere yol göstermeye çalışacağız. Sakarya'da satılık daire seçerken bazı önemli detaylara dikkat etmek gerekebilir. Bunları maddeler halinde sıralayalım.

Öncelikle satın alınacak ev için bütçenizi belirlemek gerekmektedir. Bütçenizi aşan evlere bakmak boşuna zaman kaybına neden olur. Fiyat aralığını belirledikten sonra satılık evler listesini azaltmış oluruz. Bu listedeki evler için emlakçılardan yada internetteki ilanlardan fiyat alıp karşılaştırmakta fayda vardır. Böyle daha güvenilir bir liste elde edilebilir.

Satın alınacak evin büyüklüğüne ve oda kapasitesine mutlaka dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer tek başına yaşayan biriyseniz stüdyo daire yada 1+1 daireler size uygun olabilir. Çekirdek bir aile iseniz de çok büyük bir ev gerekmeyebilir. Daha küçük bir ev yeterli olabilir. Ama kalabalık, çok çocuklu ve geniş bir aileyseniz bol odalı, geniş, ferah bir ev gerekebilir. Çünkü oda sayısı arttıkça evin fiyatı da o doğrultu da artmaktadır. Ayrıca unutmamak gerekir ki ne kadar büyük bir ev olursa ısıtma, döşeme ve temizlik maliyeti de o doğrultu da artar.

Satın alınacak evin konumu da dikkat edilmesi gereken özelliklerdendir. Eve karar verirken çalışıyorsanız iş yerinize yada çocuklarınız varsa onların okula rahat gidebileceği bir güzergahta olması zaman ve ulaşım açısından çok büyük avantajlar sağlar. Yada merkezi yerde oturmayı tercih edebilirsiniz. Dolmuş, taksi, araba, otobüs gibi araçları kullanmadan şehir merkezine yürüyerek ulaşmak isteyebilirsiniz. O zaman da bu tercihinize göre listemiz daralabilir.

Satın almak istediğiniz evin deprem geçirmemiş olması da tercihleriniz arasında olabilir. Sağlam bir evde güvenle oturmak isteyebilirsiniz. O zaman listemizden deprem geçirmiş evleri çıkartıp yeni yapılan evleri ekleyebiliriz. Ayrıca satın almak istediğiniz dairenin çok yüksek katlı bir binada olup olmaması da tercihleriniz arasında olabilir. Bu tercihinize göre de listede değişiklikler olur.

Eğer evde bakmakla yükümlü olduğunuz hasta insanınız veya yaşlı insanınız var ise ev tercihini buna göre yapabilirsiniz. Daha havadar, daha az gürültülü ve kalabalıktan uzak yerlerdeki, şehrin dışında yer alan satılık evleri tercih edebilirsiniz.

Satın almak istediğiniz evde otopark, güvenlik, havuz, fitness salonu gibi seçenekler ise özel isteğe bağlıdır. Ve o zaman seçmeniz gereken satılık ev için sizi daha lüks tercihli satılık dairelere yönlendirebiliriz.

Siz de bu noktalara dikkat ederek hayallerinizdeki eve kavuşabilirsiniz.. Unutmayın satılık daireyi yuvaya dönüştürmek sizin elinizdedir...