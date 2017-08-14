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Sakarya merkezli 'ByLock' operasyonu

Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda çeşitli meslek gruplarından 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya merkezli 'ByLock' operasyonu

Sakarya merkezli 10 ilde düzenlenen operasyonda çeşitli meslek gruplarından 20 şüpheli gözaltına alındı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 16:33
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Sakarya merkezli 'ByLock' operasyonu

Sakarya merkezli 10 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, 20 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla 20 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Sakarya, Ankara, İstanbul, Niğde, Düzce, Eskişehir, Zonguldak, Kocaeli, Çankırı ve Bingöl'de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, "ByLock" kullandığı iddia edilen çeşitli meslek gruplarından 20 şüpheli gözaltına alındı.

Sakarya'ya getirilen şüphelilerin İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri devam ediyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
SakaryaFETÖBylock
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