Sakarya'da FETÖ darbe girişimi davasına devam edildi

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ilk davada 224 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Sakarya 2. Ağır Ceza Mahkemesince, özel olarak hazırlanan Ferizli Spor Salonunda görülen duruşmaya, 138 tutuklu sanık, avukatları ve yakınları katıldı.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile kayıt altına alınan duruşmada, tutuklu sanıklardan eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, bazı sanık ve avukatların kendisine yönelttiği sorularını yanıtladı.

Bir sanığın, "Gerekirse halka ateş açacaksınız?" deyip demediği sorusuna Coşkun, "Ateş talimatı sonrasında 'Gerekirse silah kullanın' diye söylemiştim. Ben valilikte olsaydım askerime silahlı saldırı veya linç girişimi olsaydı mevzuat içerisinde ateşli silah kullanırdım." dedi.

Coşkun, bir sanığın, Sakarya sıkıyönetim komutanıyla görüşüp görüşmediği sorusuna ise "Sıkıyönetim komutanı olarak görevlendirilen kişi Mehmet Çağlayan'dı. Gelen direktifin içinde her il için bir sıkıyönetim komutanı belirlenmiştir. Bu şahsı tanıyorum. Bende telefon ve iletişim bilgileri yoktu. Bu nedenle bununla bir iletişimim olmadı. Kendisinin nerede görev yaptığını bilmiyorum." diye konuştu.

Başka bir sanığın, "Uğur Coşkun, darbe girişimi ile ilgili bir planlama yapmadığını söylemişti. Aynı şeyi buradaki personeli için söyleyebilir mi?" sorusu esansında bazı sanık yakınları alkışladı.

Coşkun, bu soruya birlik komutanı olarak sorumluluğunu inkar etmediğini, direktifin personeline emir ve talimat vererek ifasını sağlamaya çalıştığını daha önce belirttiğini aktararak, bu ifadesini tekrarladığını, herhangi bir planlama yapmadığını öne sürdü.

Bir avukatın sorusu üzerine Coşkun, "Darbe heveslisi bir komutan değilim, emirleri uygulayan bir komutanım. Komutan edası ile mahkemenizde savunma yapmıyorum. İddianamedeki iddialar ile ilgili savunma yapıyorum." dedi.

Mahkeme başkanı, Coşkun'un cevabının ardından yeniden alkış tutan sanık yakınlarını "Bu yaptığınız doğru değil." diyerek uyardı.

"Askeri kalkışma olarak yorumlamadım"

Coşkun, cumhuriyet savcısının sözde sıkıyönetim bildirisine ilişkin sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Ben Genelkurmay Başkanlığından gelen bildiriyi bir askeri kalkışma olarak yorumlamadım. Bir sıkıyönetim bildirisi olarak algıladım. Direktifle ilgili valiliğe ya da başsavcılığa durum hakkında bilgi aktarmak ihtiyacı hissetmedim çünkü zaten direktifin içerisinde valilerin görevden alındıkları, adli ve idari soruşturma konusunda sıkıyönetim komutanlıklarının yetki ve görevli oldukları açıkça belirtiliyordu."

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarıyla sürüyor.

İddianame

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğinin işgaline ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve örgütün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Adil Öksüz, meslekten ihraç edilen askerler 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, eski Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ile 171 asker ve 2 sivil şüpheli hakkında TCK'nın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309, "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81. ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6'şar aydan 319'ar yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak bulunuyor.

Ek iddianame ile davada yargılananların sayısı 200'den 224'e yükselmişti.