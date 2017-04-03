Sakarya'da darbe girişimine ilişkin dava başladı

Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında açılan ilk davada 200 sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ve 5 savcı tarafından hazırlanan iddianamenin 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmesinin ardından 121'i tutuklu, 2'si firari 200 sanık, özel olarak hazırlanan duruşma salonunda hakim karşısına çıktı.

Duruşmanın yapılacağı salonun bulunduğu Ferizli Spor Salonu çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken bölgede polis, jandarma ve sivil ekipler hazır bulundu.

Spor salonunun girişinde kimlik ve x-ray cihazından geçirilen kişiler, duruşma salonuna alındı. Sınırlı sayıda basın mensubunun takip edebildiği duruşmanın yapıldığı salona, ses ve görüntü kaydı yapabilen cihazlar alınmadı.

Firari sanıklar Fetullah Gülen ve Adil Öksüz ile 121'i tutuklu 159 kişiye TCK'nın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309 ile "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81 ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep ediliyor.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) ihraç edilen, 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal, davanın sanıkları arasında bulunuyor.

İddianame

Darbe girişimi sırasında Sakarya Valiliğinin işgaliyle ilgili 196 asker ile aralarında FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz'ün de yer aldığı 200 sanık hakkında Cumhuriyet Başsavcısı, başsavcı vekili ile 5 savcı tarafından hazırlanan ve 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianame, 6 bölüm ve bin 353 sayfadan oluşuyor.

İddianamede, FETÖ elebaşısı Fetullah Gülen, örgütün "hava kuvvetleri imamı" Adil Öksüz ile meslekten ihraç edilen eski 1. Motorlu Piyade Tugay Komutan Vekili Piyade Kurmay Albay Uğur Coşkun, Kurmay Albay Bahri Gürhan, Sakarya İl Jandarma Komutan Vekili Yarbay İlhan Aysan, Albay Ahmet Üzer, Yüzbaşı Yavuz Soyer, Binbaşı Ali Şahin, Üsteğmen Kayhan Demir, Yarbay İsmail Öcal ve 149 şüpheli hakkında TCK'nın "anayasayı ihlal" suçunu düzenleyen 309 ile "kasten öldürme" suçunu düzenleyen 81 ve 35. maddeleri uyarınca birer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 185 yıl 6 aydan 319 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Subay, astsubay, erbaş ve erlerden oluşan 41 şüpheli hakkında da çeşitli suçlardan hapis cezaları talep edilen iddianamede, 50 şüpheli hakkında ise "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından kovuşturmaya yer olmadığına karar verildi.

Sakarya Valisi Hüseyin Avni Coş'un da müşteki olarak yer aldığı iddianamede, valiliğin işgali sırasında yaralanan 19 vatandaş da mağdur olarak bulunuyor.