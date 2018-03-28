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Şair ve yazarların maskeleriyle kitap dağıttılar

Erzurum'da, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın maskelerini takıp kostümlerini giyen belediye görevlileri Türk edebiyatına yön veren şair ve yazarların kitaplarını hediye etti.

Şair ve yazarların maskeleriyle kitap dağıttılar

Erzurum'da, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın maskelerini takıp kostümlerini giyen belediye görevlileri Türk edebiyatına yön veren şair ve yazarların kitaplarını hediye etti.

28 Mart 2018 Çarşamba 15:53
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Şair ve yazarların maskeleriyle kitap dağıttılar

Erzurum'da, Türk edebiyatına yön veren isimlerin kostüm ve maskelerini giyen belediye görevlileri, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Cemil Meriç ve Ahmet Hamdi Tanpınar'ın kitaplarını öğrencilere armağan etti.

Erzurum Büyükşehir Belediyesine bağlı Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığınca, 54. Kütüphane Haftası dolayısıyla şair ve yazarlar ile eserlerinin tanıtımı amacıyla "Yazarlarımız aramızda" sloganıyla sokak etkinliği gerçekleştirildi.

Belediyenin kütüphanelerinde görevli personel, Atatürk Üniversitesi Merkezi Yemekhane önündeki etkinlikte, Mehmet Akif Ersoy, Necip Fazıl Kısakürek, Kazım Karabekir, Cemil Meriç ve Ahmet Hamdi Tanpınar gibi edebi ve tarihi açıdan büyük öneme sahip kişilerin kostüm ve maskeleri ile yer aldı.

Kütüphane görevlileri, bu kişilerin kaleme aldığı eserleri öğrencilere dağıttı.

Vatandaşların da ilgi gösterdiği etkinlikte öğrenciler, Türk edebiyatında önemli yer tutan şair ve yazarların kostüm ve maskelerini giyen görevlilerle öz çekim yapıp hatıra fotoğrafı çektirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi54. Kütüphane HaftasıMehmet Akif ErsoyNecip Fazıl KısakürekKazım KarabekirCemil Meriç
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