Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
87609
ALTIN
144.098
DOLAR
3.6462
STERLIN
4.5456
EURO
3.8714
Sahte plakaya Darphane önlemi
SON DAKİKA
Sahte plakaya Darphane önlemi
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
SON DAKİKA
Mescid-i Aksa için mektup yarışması
İç turizme sömestr desteği
SON DAKİKA
İç turizme sömestr desteği
YGS'de toplu ulaşım ücretsi̇z
SON DAKİKA
YGS'de toplu ulaşım ücretsi̇z
Barajların yüzde 40'ı doldu
SON DAKİKA
Barajların yüzde 40'ı doldu

Sahte plakaya Darphane önlemi

TŞOF Başkanı Apaydın, sahte plakaları engellemek amacıyla plaka basımında kullanılan mühürlerin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasına yönelik müracaatta bulunduklarını, 7 il için mühür yapımına başlandığını bildirdi.

Sahte plakaya Darphane önlemi

TŞOF Başkanı Apaydın, sahte plakaları engellemek amacıyla plaka basımında kullanılan mühürlerin Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasına yönelik müracaatta bulunduklarını, 7 il için mühür yapımına başlandığını bildirdi.

14 Şubat 2017 Salı 14:02
27 Okunma
Sahte plakaya Darphane önlemi

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, yazılı açıklamasında, sahte plakalı araçların başta terör olayları olmak üzere gasp, hırsızlık gibi yasa dışı işlerde kullanıldığını, bu nedenle de plakaların mevzuata uygun orijinal ve okunaklı olmasının büyük önem arz ettiğini ifade etti.

TŞOF olarak bunların önüne geçmek için büyük bir hukuki mücadele başlattıklarını belirten Apaydın, daha önceden Trafik Tescil Kuruluşu ile birlikte Federasyonca yetkilendirilen meslek odalarının mühürleriyle kullanılırken, yapılan değişiklikle tescil kuruluşunun mührünün kaldırılarak sadece plakanın basımını gerçekleştiren TŞOF'un mührünün yeterli görüldüğünü anımsattı.

"7 il için mühür yapımı başladı"

Sahte plakaların basım ve satışını önlemek amacıyla bazı illerde suç duyurularında bulunarak konuyu yargıya intikal ettirdiklerini aktaran Apaydın, şunları kaydetti:

"Söz konusu basılı kağıtlar ve tescil plakalarının TŞOF dışında basımını veya dağıtımını yapanlarla ilgili önlem alınmasına ilişkin Emniyet Genel Müdürlüğü ile uzun süredir çalışma sürdürülüyor. Bunun sonucu olarak yasa değişikliği gerçekleşmiştir. Ayrıca Federasyonumuzca plaka basımında kullanılan mühürlerin yeknesaklığını sağlamak, sahte mühür basımını engellemek amacıyla Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünde bastırılmasının caydırıcı olacağı değerlendirilmiş ve ilgili kuruma müracaat edilmiştir. İlk etapta İstanbul, Ankara, İzmir, Aydın, Balıkesir, Samsun, Bursa il ve ilçelerindeki 115 meslek odasının mühürlerinin yapımına başlandı. Yapımı tamamlanan yeni mühürlerin yetkili odalarımıza dağıtımı peyderpey gerçekleştirilmeye başlanmıştır."

AA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Şoförler Ve Otomobilciler FederasyonuSahte PlakaTşof
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar
Hasan Cemal'in yargılandığı davada karar
Şişli'deki asansör kazasında 9 sanık hakkında hapis istemi
Şişli'deki asansör kazasında 9 sanık hakkında hapis istemi
Çöken yurt binasının müdürüne 10 yıl hapis cezası
Çöken yurt binasının müdürüne 10 yıl hapis cezası
Barajların yüzde 40'ı doldu
Barajların yüzde 40'ı doldu
'Yer Gök Dua' Projesi ile askerlere destek
'Yer Gök Dua' Projesi ile askerlere destek
Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
Atatürk Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin iddianame hazırlandı
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ