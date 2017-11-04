Sahte İranlı polisler yakalandı

İstanbul'da, kendilerini polis olarak tanıtarak turistlerin çantalarını kontrol etme bahanesiyle paralarını çaldığı öne sürülen İranlı 2 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 27 Ekim'de Merter Mehmet Nesih Mahallesi Kasım Sokak'ta Fransız turist Antony François Guy Arnoud'un yanına yaklaşan otomobildeki iki kişi kendilerini polis olarak tanıttı. Arnoud'a sahte polis kartınıgöstererek, çantasını açmasını isteyen şüpheliler çantayı kontrol ettikten sonra ayrıldı. Daha sonra çantasına bakan Arnoud, bin 500 avrosunun çalındığını fark edince durumu polise bildirdi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kullandığı otomobili tespit etti.

Ekipler, otomobilin en son Zeytinburnu'nda görüldüğü bilgisi üzerine çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Beştelsiz Mahallesi'nde şüphelileri otomobille seyir halinde gören polis, "dur" ihtarına uymayan ve yaya olarak kaçmaya çalışan şüphelileri kovalamaca sonucu yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin üstlerinde yapılan aramada sahte polis kartları ele geçirildi. Sahte polis kartının, satırları boş, üzerinde "Örnektir" yazan nüfus cüzdanı olduğu, üzerine polis yazdıkları görüldü.

Şüphelilerin benzer yöntemle de bir turistten 5 bin dolar, bir turistten de 8 bin 500 dolar çaldıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.