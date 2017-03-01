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Sahte içki için 'fabrika' kurmuşlar

Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde iki adrese düzenlenen operasyonda sahte içki imal edildiği ileri sürülen üretim fabrikası ortaya çıkarıldı.

Sahte içki için 'fabrika' kurmuşlar

Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde iki adrese düzenlenen operasyonda sahte içki imal edildiği ileri sürülen üretim fabrikası ortaya çıkarıldı.

01 Mart 2017 Çarşamba 10:24
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Sahte içki için 'fabrika' kurmuşlar

İzmir'in Bornova ve Kemalpaşa ilçelerinde bir depo ile fabrikaya düzenlenen operasyonda 139 bin litre sahte rakı, viski ve alkol karışımı ürün ele geçirildi. Piyasaya sahte rakı sürdüğü iddia edilen şebekenin 8 üyesi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ile Bornova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir sanayi sitesinde piyasaya sahte içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bir iş yeri ve depoyu takibe alan ekipler, 35 EA 413 plakalı araçtan forklift yardımıyla bir tonluk plastik tank içindeki ürünlerin iş yeri çalışanlarının da yardımıyla indirilmesi üzerine operasyon düzenledi.

Arama yapan ekipler, birer tonluk tanklara doldurulmuş 32 bin 500 litre sahte rakı ile 6 bin 500 litre sahte viski ele geçirdi. Aracın sürücüsü A.A. ile iş yerinde bulunan Ö.K, R.E, S.D. ve F.Ö. gözaltına alındı.

Araç sürücüsünün, ürünleri Kemalpaşa'da bir fabrikadan aldığını söylemesi üzerine bu adrese de operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı denetimlerde 100 bin litre alkol karışımı ürün bulundu.

Operasyon kapsamında, fabrika sahibi R.Ç, üretim müdürü İ.A. ve bir kozmetik firmasının yetkilisi C.Y. yakalandı.

Polis ekipleri, toplamda ele geçirilen 139 bin litre sahte rakı, viski ve alkol karışımı ürünü yediemine aldı.

"Mangal tutuşturucu jel üretiyorduk" savunması

Emniyette ifadeleri alınan zanlıların, fabrikada bulunan alkol türevi ürünlerin resmi olarak üretim yapan içki fabrikalarının atıkları olduğunu, satın aldıkları bu atıkları geri dönüşüm tesislerinde işleyerek mangal kömürü tutuşturucu jel imal ettiklerini ve kozmetik sektöründe kullandıklarını ileri sürdüğü öğrenildi.

Zanlılar hakkında hazırlanan fezlekede ise içki fabrikalarından geri dönüşüm amacıyla alınan alkollü ürün atıklarının belirli işlemlerden geçirildikten sonra sahte içki olarak damacanalara doldurulup piyasaya sürüldüğü iddiasının yer aldığı bildirildi.

Emniyette işlemleri tamamlanan geri dönüşüm fabrikasının sahibi R.Ç, üretim müdürü İ.A, kozmetik firması yetkilisi C.Y. ve araç sürücüsü A.A, emniyetteki ifadelerinin ardından cumhuriyet savcısının talimatı ile salıverildi.

Diğer şüpheliler Ö.K, R.E, S.D. ve F.Ö. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen alkollü ürünlerden numuneler alındığı, laboratuvar ortamında yapılan incelemenin ardından hazırlanacak raporlar doğrultusunda yargılamanın seyrinin şekilleneceği ifade edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Sahte RakıSahte Içkiİzmir
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