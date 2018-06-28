Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 25°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95807
ALTIN
186.281
DOLAR
4.6350
STERLİN
6.0643
EURO
5.3464
Borsa, güne düşüşle başladı
Borsa, güne düşüşle başladı
Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu
Beşiktaş ilk transferlerini duyurdu
Eskişehir'de tasarlanan oyunu 'dünya' oynuyor
Eskişehir'de tasarlanan oyunu 'dünya' oynuyor
Oltu taşından tespihin fiyatı şaşırtıyor
Oltu taşından tespihin fiyatı şaşırtıyor
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı vurdu
'Süper hücre fırtınası' güney Marmara'yı...

Sahte ehliyet düzenleyen Suriyelilere operasyon

Bursa'da Suriyelilere sahte ehliyet düzenledikleri iddia edilen aynı ülke vatandaşı 14 şüpheli gözaltına alındı.

Sahte ehliyet düzenleyen Suriyelilere operasyon

Bursa'da Suriyelilere sahte ehliyet düzenledikleri iddia edilen aynı ülke vatandaşı 14 şüpheli gözaltına alındı.

28 Haziran 2018 Perşembe 11:01
0 Okunma
Sahte ehliyet düzenleyen Suriyelilere operasyon

Alınan bilgiye göre, Bursa'da araçlarıyla trafik kazasına karışan Suriye uyruklu bazı kişilere ehliyetleri olmadığı gerekçesiyle para cezası kesildi. 

Söz konusu kişiler bir süre sonra Suriye'den aldıklarını iddia ettikleri ehliyetleri emniyete götürerek trafik cezalarını iptal ettirmek istedi.

Bu durumun birkaç kez tekrarlanması üzerine şüphelenen polis ekipleri, ibraz edilen ehliyetleri incelenmesi için Bursa Kriminal Bölge Müdürlüğüne gönderdi. Burada yapılan incelemede ehliyetlerin sahte olduğu ortaya çıktı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, Osmangazi, Yıldırım ve Kestel ilçelerindeki 34 adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda, sahte ehliyet düzenledikleri iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyete getirilen şüphelilerin sorgusu sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
BursaSahte Ehliyet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Bölge halkını PKK'ya tepki göstermeye davet ediyorum'
'Bölge halkını PKK'ya tepki göstermeye davet ediyorum'
Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bitlis'in Hizan ilçesinde 10 terörist etkisiz hale getirildi
Batman merkezli 28 ilde FETÖ soruşturması
Batman merkezli 28 ilde FETÖ soruşturması
Ankara'da 17 öğretmen hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Ankara'da 17 öğretmen hakkında FETÖ'den gözaltı kararı
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Marmara Bölgesi'nde sağanak bekleniyor
Acun Ilıcalı'yı yıkan haber
Acun Ilıcalı'yı yıkan haber
İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu
İstanbul'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı
Tokat'taki FETÖ soruşturmasında 13 gözaltı kararı
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ