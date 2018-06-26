'Sahte çürük raporu' davasında karar

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un da aralarında bulunduğu 11 sanıklı "sahte çürük raporu" davası, yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yapılan yargılama sonucu karar bağlandı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya, sanıklar Ahmet Zeki Üçok ve Erdem Kılıç ile sanık avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanıklar Murat Tugay Tepe, Ahmet Zeki Üçok, Sibel Fatma Çarmıklı ve Murat Can Çarmıklı’nın Palmed Sağlık Hizmet Ticaret Şirketi’ne yönelik yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçu nedeniyle 2 yıldan 5’er yıla kadar hapislerini istedi.

Sanıklar Murat Tugay Tepe ve Erdem Kılıç’ın, mağdur Tolga İyitaş’a yönelik, askerlik problemini halletmek vaadiyle menfaat temin etmesi nedeniyle 1 yıldan 5’er yıla kadar cezalandırılmalarını talep eden savcı, diğer sanıklar ve bu sanıklar hakkındaki diğer suçlamaların düşürülmesini veya beraatlerine karar verilmesini istedi.

Sanık Ahmet Zeki Üçok söz alarak, mütalaanın cezalandırma talebi bölümü dışındaki kısmına diyeceği olmadığını belirterek, "Palmed firması yönüyle ise bu firmanın yetkilileri duruşmaya gelerek, benim kendileriyle bir temasım olmadığını mahkeme önünde bildirmişlerdir. Kaldı ki bu firmanın inşaat işlemleri soruşturma başladığında tamamlanmıştı. Bu nedenle bizden herhangi bir yardım istemeleri hayatın olağan akışına aykırıdır. Bu suç yönüyle de beraatimi istiyorum. Ayrıca mahkeme önünde sanık Murat Tugay Tepe benim bilgim dışında savcı olmam sebebiyle ismimi kullandığını iddia edip benden özür dilemişti. Bu hususun dikkate alınmasını istiyorum. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kabul etmiyorum." dedi.

Duruşmaya katılan diğer sanık avukatları da müvekkillerinin beraatlerini istediler.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Erdem Kılıç'ı, müşteki Turgut Tolga İyitaş’a karşı dolandırıcılık suçunu işlediğini sabit görerek, 10 ay hapis ve 80 TL adli para cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Murat Tugay Tepe'yi müşteki Turgut Tolga İyitaş’a karşı dolandırıcılık suçundan 10 ay hapis ve Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan da 10 ay hapis olmak üzere, toplamda 1 yıl 8 ay hapis ve 160 TL adli para cezası ile cezalandırdı.

Heyet, sanık Ahmet Zeki Üçok’u, müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan önce 1 yıl hapis ve 5 gün adli para cezasına mahkum etti. Sanığın yargılamadaki davranışlarını dikkate alarak cezayı 10 ay hapis ve 4 gün adli para cezasına indiren heyet, sanığa verilen hürriyeti bağlayıcı cezanın suçun işleniş biçimi ve sanığın sosyal durumunu gözeterek, hapis cezasını 6 bin TL para cezasına çevirdi. Heyet cezayı ertelemezken, Üçok’un 6 Bin TL ‘yi 10 taksitte ödemesi kararlaştırıldı.

Sanıklar Sibel Fatma Çarmıklı, Murat Can Çarmıklı'yı, müşteki Palmed firmasına karşı yetkili olmadığı bir iş için yarar sağlama suçundan, 10'ar ay hapis ve 4'er gün adli para cezasına çarptıran heyet, bu sanıkların cezalarını erteleyerek, 5 yıl denetim süresine tabi tutulmalarına hükmetti.

Diğer sanıklar hakkındaki bazı suçlamaların düşürülmesine, bazı sanıkların ise tüm suçlardan beraatlerine hükmeden heyet, adli emanette bulunan evrak ve eşyaların dosyada delil olarak saklanmasını kararlaştırdı.

FETÖ'nün İstanbul'daki sözde hava kuvvetleri yapılanması davası

Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde hava kuvvetleri yapılanmasına yönelik, örgütün üst rütbeli subaylarından sorumlu olduğu iddia edilen İbrahim Yakut, emekli Tuğgeneral Koray Uz ve eski New York Ataşesi emekli Tuğgeneral Semih Koşucuoğlu'nun da aralarında bulunduğu 15 sanığın yargılandığı davada da tanık olarak dinlendi.

Tanık Üçok, FETÖ'nün kendilerini hapse attığında orgeneralden uzman çavuşa kadar aynı yerde kaldıklarını, Silivri ve Hasdal cezaevlerinde yeni bir kuvvet oluşturacak kadar asker olduğunu belirterek, ''Bizi tasfiye edip 15 Temmuz darbe girişimini yaptılar." dedi.

Kamu güvenlik birimlerine yardımcı olmak için listeler hazırlayarak, FETÖ’cüleri deşifre ettiklerini anlatan Üçok, hazırladıkları listelerden tamamına yakınının 15 Temmuz'a katıldıklarını üzülerek gördüğünü söyledi.

"Karargah Evleri" soruşturmasını yürütürken, sanıklardan Albay Selçuk Başyiğit’in askeri istihbarat görevlisi olduğunu, "Karargah Evleri" belgesinin sızdırılmasıyla ilgili Başyiğit’in ifadesini aldıklarını anımsatan Üçok, FETÖ’nün "Işık Evleri" yapılanmasına ilişkin soruşturma yürüttüğü sırada ise Zekeriya Öz ve Fikret Seçen’le ilgili iddianame hazırlarken tutuklandığını hatırlattı.

Tanık Üçok ifadesinde kendi öğrencilik dönemlerinde ''Fetullahçılık''ın olmadığını öne sürerek, ''1986’da sınavları alıp Kuleli’ye ilk giren FETÖ’cüler var. 87 Bulut projesiyle girenler var. Ondan sonrasının yüzde 80’i FETÖ’cü. FETÖ’yle ilgili bir şey olunca kimse bulaşmak istemiyordu. Ben Işık Evleri soruşturmasını yürütürken de kimse bilirkişilik yapmak istemedi. 'Gürol Doğan aşırı sağda çalıştığı için yapar' dendi ama o da 'yapamam' diye gitti." dedi.

Sanıklardan Semih Koşucu ve Bahadır Doğan’ın avukatının, itirafçı Albay Gürol Doğan’ın müvekkillerine iftira attığını iddia ederek, Üçok’un da Doğan’ın ifadelerini kitabına koyduğunu söylemesi üzerine tanık Üçok, "Gürol Doğan bu kişilerle birlikte olduklarını söylüyor. Hepsi savcılıklarda hakkında işlem yapılan kişilerdir." ifadesini kullandı.

Başka bir sanık avukatının "Gürol Doğan FETÖ’cülerin Harp Okulu'nda hafta sonu izne çıkmadıklarını söylüyor. Bu mümkün mü?" sorusuna Üçok, "Anladığım kadarıyla sizin bu örgütle ilgili bilgileriniz sınırlı. Bu söyledikleriniz bu örgüt için çok basit. Bunca hakim, savcıyı organize etmiş bir örgüt bu." cevabını verdi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi amacıyla duruşmayı erteledi.