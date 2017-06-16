Sahte altına 'WhatsApp'lı önlem

ÇANAKKALE

Çanakkale Sarraflar ve Kuyumcular Derneği üyeleri, son günlerde artan hırsızlık ve sahte altın olaylarının önüne geçmek için teknolojinin ve akıllı telefonların imkanlarından yararlanarak, farklı yöntemler denemeye başladı.

Dernek Başkanı Timur Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, derneklerinin 36 üyesi bulunduğunu belirtti.

Son günlerde yaşanan altın hırsızlıkları ve sahte altın olayları nedeniyle üyelerinin sıkıntı yaşadığını vurgulayan Ay, bunun için farklı bir yönteme başvurduklarını ifade etti.

Ay, teknoloji ve akıllı telefonların imkanları sayesinde bu işle başa çıkmaya başladıklarını belirterek, "Dernek üyelerimiz ve çalışanlarımız ile toplam 95 katılımcısı bulunan bir WhatsApp grubu kurduk. Bu sayede anlık olarak hırsızlıkları, sahte altın konularını birbirimizle paylaşıyoruz, hepimiz söz konusu olaylardan bilgi sahibi oluyoruz." diye konuştu.

Piyasada bu tür olayların artmasının, esnafı harekete geçirdiğini anlatan Ay, şunları kaydetti:

"Biz de bunun için akıllı telefonlarda tüm dünyanın kullandığı bir uygulamayı tercih ettik. Grubumuzu kurup yaşanan hırsızlık olaylarında, sahte altın konularında anlık paylaşımlar yapıp tüm üyeleri bilgilendiriyoruz. Bu grubumuz sayesinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen bir hırsızlık olayı polis ekiplerinin de desteğiyle kısa sürede çözüldü. Kuyumcudan elde ettiğimiz güvenlik kamerası görüntülerini anında paylaşıp sahte altını kimin getirdiği, eşkalini tarif edip diğer üyelerin de bu kişilerden altın almamalarını da sağladık. Emniyet görevlilerinin de desteğiyle olaya müdahale ettik. Bu sayede Yenice ilçesindeki bir meslektaşımız emniyete bilgi verip söz konusu şüphelilerin yakalanmasını sağladı."