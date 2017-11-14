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SAHNE GELİRLERİ LÖSEV'E

İzmir'in sevilen genç DJ'leri Efecan Yesugay ve Batıkan Abız yıllar sonra İstanbul'da birlikte sahne aldı.

SAHNE GELİRLERİ LÖSEV'E

İzmir'in sevilen genç DJ'leri Efecan Yesugay ve Batıkan Abız yıllar sonra İstanbul'da birlikte sahne aldı.

14 Kasım 2017 Salı 13:28
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SAHNE GELİRLERİ LÖSEV'E

İzmir'in sevilen genç djleri Efecan Yesugay ve Batıkan Abız yıllar sonra İstanbul'da birlikte sahne aldı. 2-8 Kasım LÖSEV haftası olduğundan dolayı geçtiğimiz pazar günü başarılı iki genç dj Bebek'teki sevilen mekan Chilai'de sahne aldı. İkili kazandıkları geliri LÖSEV'e bağışladıklarını belirtti. Aleyna Tilki'nin Cevapsız Çınlama şarkısına birlikte yapıkları Ping Pong remix çalışmasıyla ünlenen iki genç dj, Yasin Keleş ve Ozan Çolakoğlu gibi başarılı aranjörlerin desteğini aldılar. Happy hour etkinliğinden kazançlarını LÖSEV'e bağışlayan iki dj'ye '' Koca yürekli djler, Helal olsun size'' gibi yorumlar geldi. 

HABER: HAKAN KANBUROĞLU

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
LÖSEVBatıkan AbızEfecan YesugayDJChilaiBebek ChilaiAleyna Tilki
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