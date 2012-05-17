Şahin'den şehit ailesine ziyaret

ŞANLIURFA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, beraberinde Sümeyye Erdoğan ile Şanlıurfa'da ''Aile Okulu''nun açılışına katıldıktan sonra şehidin Eyyüpkent Mahallesi'ndeki evine gitti.

Şehidin ailesi tarafından karşılanan Bakan Şahin ve Sümeyye Erdoğan, şehidin kardeşi Hasan Okay'ın dünyaya yeni gelen ve ''Sümeyye'' adı verilen bebeğiyle bir süre ilgilendi ve altın taktı.

Bakan Şahin'e, Şanlıurfa Valisi Celalettin Güvenç ile AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zeynep Karahan Uslu da eşlik etti. Ziyaret daha sonra basına kapalı gerçekleşti.

Bu arada ailenin bir kaç gün önce dünyaya gelen bebeğine, Vali Güvenç'in önerisiyle kentteki ''Aile Okulu''nun açılışına geleceği öğrenilen Başbakan Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan'ın adını verdiği kaydedildi.