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Şahin Alpay hakkında yeniden ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay'ın yaptığı bireysel başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

Şahin Alpay hakkında yeniden ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay'ın yaptığı bireysel başvuruda yeniden ihlal kararı verdi.

16 Mart 2018 Cuma 13:53
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Şahin Alpay hakkında yeniden ihlal kararı

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, "Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiğini" ileri süren kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay'ın yaptığı bireysel başvuruda, yeniden ihlal kararı verdi.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, 11 Ocak 2008'de, kapatılan Zaman gazetesi eski yazarlarından Şahin Alpay ve gazeteci-yazar Mehmet Altan'ın yaptığı bireysel başvurularda, oy çokluğuyla hak ihlali kararı vermiş, ihlalin sonuçlarının ortadan kaldırılması için kararı ilgili yerel mahkemelere göndermişti.

Ancak yerel mahkemeler, Altan ve Şahin'in tutukluluk hallerinin devamına karar vermişti.

Yaptıkları itiraz da reddedilen Altan ve Şahin'in avukatları, Anayasa Mahkemesine tekrar bireysel başvuruda bulunarak, bu kez müvekkillerinin "Anayasa Mahkemesinin ihlal kararının uygulanmaması nedeniyle kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği" iddiasında bulunmuştu.

Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu, Şahin Alpay'ın bu yeni başvurusunu bugünkü gündem toplantısında ele aldı.

Kurul, Alpay hakkında, Anayasa Mahkemesinin verdiği hak ihlali kararının uygulanmaması nedeniyle Anayasa'nın 19. maddesinde düzenlenen kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile 36. maddesinde güvenceye alınan adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine oy birliğiyle karar verdi.

Yüksek Mahkeme ayrıca, Alpay'a 20 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

Kararın gerekçesinde Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcı olduğu vurgusunun yapıldığı öğrenildi.

Mehmet Altan'ın yeni bireysel başvurusunun ise daha sonra ele alınacağı belirtildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Anayasa MahkemesiŞahin Alpay
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