Eski Zaman gazetesi yazarı Şahin Alpay gözaltına alındı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah erken saatlerde Alpay'ın Etiler'deki evine geldi.

Evde bir süre arama yapan polis, bazı belgelere incelemek üzere el koydu.

Gözaltına alınan Alpay, evinden çıkarılırken gazetecilerin sorusu üzerine, "Hiçbir açıklama yapmayacağım. Hiçbir suçum yok. Neden gözaltına alındığımı bilmiyorum. Öğreneceğim." dedi.