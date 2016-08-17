Sahil güvenlik botu gemiyle çarpıştı

İstanbul Valisi Vasip Şahin, Sarayburnu açıklarında sahil güvenlik botuyla bir kuru yük gemisinin çarpıştığını belirterek, "Ardından sahil güvenlik teknesi alabora olarak sürüklenmeye başlamış." dedi.

Bölgede incelemelerde bulunan Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın ardından Sahil Güvenlik, Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ekiplerinin çalışma başlattığını belirtti.

Vali Şahin, kazaya ilişkin şu bilgileri verdi:

"Sarayburnu açıklarında sahil güvenlik botuyla bir kuru yük gemisi çarpışmış, ardından sahil güvenlik teknesi alabora olarak sürüklenmeye başlamış. Sahil güvenlik, Gemi Kurtarma İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve deniz polisi ekipleri, sahil güvenlik teknesinde bulunan 6 kişiden 3'ünü sağ olarak kurtardı. Diğer 3 kişinini kurtarılmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor."