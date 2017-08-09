Sahil Güvenlik 4 Yunanistan vatandaşını kurtardı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında yardım çağrısı yapılan motoryattaki 4 Yunanistan vatandaşı, Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, 7 Ağustos pazartesi günü Datça açıklarında "Panormikis" isimli motoryattan yardım çağrısında bulunuldu. Marmaris Sahil Güvenlik Grup Komutanlığının Datça'da konuşlandırılan TCSG-26 botu, yardım çağrısı yapılan "Panormikis" adlı motoryatın yerini radarla tespit ederek Yunan ekiplerden önce tekneye yanaştı.

Motoryatta bulunan Eleftherio Gavrilis (60), Maria Damigo (52), Anna Fasulari (48) ve Stathis Arvantis (55) isimli Yunanistan vatandaşları Datça'ya getirildi. Yunanistan ve Türk Dışişleri yetkileri tarafından yapılan görüşmeler sonucunda Yunanistan vatandaşlarının ilçeye girişleri yapıldı.

Datça'da Mera Otel'de konaklayan Yunanistan vatandaşları daha sonra ülkesine döndü.

Türk bayrağı hediye edildi

Yakıtı bittiği için motorları arıza yapan motoryat Datça'ya çekildi, motor arızası giderildi ve yakıt verildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Yunanistan vatandaşlarına Türk bayrağı hediye etti. Datça'dan ayrılırken Türk bayrağını sallayan Yunanistan vatandaşları, yardım için teşekkür etti.