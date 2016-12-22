MADRİD

Doğuş Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ferit Şahenk, Madrid'de faaliyet gösteren Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası, Barcelona'da forma giyen milli futbolcu Arda Turan'a da "Bireysel başarı" ödülü töreninde konuştu.

Şahenk burada yaptığı konuşmada şunları söyledi;

"Korkunç süreçten işbirliği içinde çıkacağız"

"İspanyol dostlarımız da biliyorlar ki Türkiye sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Bulunduğumuz coğrafya, komşu sınırlarımız hiç de tekin değil. Türkiye bölge barışı, demokrasi için büyük mücadele veriyor. Bu süreçte elbette dostlarından destek bekliyor. Bu konuda bizi en iyi anlayacak ülkelerden biri İspanya'dır.

Son yaşadığımız elim olayda, iğrenç saldırıda 44 insanımızı kaybettik. Bu acımasızlık dünyanın gerçeği değildir.

Bu salondaki insanlara bakınca içimde umut ışığı yanıyor. Çünkü bu korkunç süreçten işbirliği içerisinde, dayanışma halinde çıkacağımıza inanıyorum."

"Terörizmin tek tanımı vardır"

Şahenk terörizm konusunda ise, "Terörizmin tanımını yaparken “bana göre, sana göre” tanımlarını yapamayız. Terörizmin tek tanımı vardır. O da öldürmek ve sindirmektir. Terörizm her ne sebeple olursa olsun insanlığın umut ışığını söndürmeyi, yaşam hakkını elinden almayı amaçlar. Terörizm küçücük çocukları, anne ve babasının cenazesine göndermektir. " ifadelerini kullandı.

“Maalesef Türkiye hakkında algı yaratma gayretleri var”

Maalesef Türkiye hakkında inanılmaz düzeyde yanlış ve gerçek dışı algı yaratma gayreti içinde olanlar var. Bazen dış basında ülkemle ilgili haberleri okurken gözlerime inanamıyorum. Neden bu tür haber ve yaklaşım içerisinde davranıyorlar anlamıyorum. Ama emin olun Türkiye’nin gerçek yüzü biziz, bizim ürettiklerimiz bizim çabamız."dedi.

AA