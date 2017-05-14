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SAHA İstanbul'un yeni yönetimi belirlendi

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesinin (SAHA İstanbul) Hasan Büyükdede başkanlığındaki yeni yönetimi belirlendi.

SAHA İstanbul'un yeni yönetimi belirlendi

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesinin (SAHA İstanbul) Hasan Büyükdede başkanlığındaki yeni yönetimi belirlendi.

14 Mayıs 2017 Pazar 13:22
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SAHA İstanbul'un yeni yönetimi belirlendi

ANKARA

Savunma, Havacılık ve Uzay Kümelenmesinin (SAHA İstanbul) Hasan Büyükdede başkanlığındaki yeni yönetimi belirlendi.

SAHA İstanbul'un 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Büyükdede, genel kurulda yaptığı konuşmada, 13. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF 2017) sergilenen milli platform ve teknolojilerle göğüslerinin kabardığını ifade ederek, 28 SAHA İstanbul firmasının fuara katılım sağladığını belirtti.

Büyükdede, ayrıca SAHA İstanbul üyelerinin üretim standart ve kalifikasyonu ile ihracatını artırmaya yönelik yürütülen Ur-Ge Projesi ve savunma sanayisinde ana yüklenici firmalarla yürütülen alt ana sanayi çalıştaylarına ilişkin sonuçları aktardı.

Savunma Sanayii Müsteşar Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi ise yaptığı kapanış konuşmasında, savunma sanayisinde ana temalarını "teknolojik derinlik" ve "küresel etkinliğin" oluşturduğunu vurguladı. Tüfekçi, SAHA İstanbul'un, sürdürülebilir ve rekabetçi bir savunma sanayi ekosistemi oluşturmaya önemli katkılar sunduğuna dikkati çekti.

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ile savunma sanayisinde faaliyet gösteren firmalarının değerlendirilmesi ve kabiliyet matrislerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalara değinen Tüfekçi, şöyle konuştu:

“EYDEP Projesi ile hedeflenen, vakıf şirketleri ve ana yüklenici firmalar tarafından gerçekleştirilen şirket denetlemesi süreçlerinin tek bir platformda toplanarak, değerlendirmenin tüm paydaşlar tarafından kullanılabilmesini sağlamaktır. EYDEP sonuçlarının analiz edilmesiyle, savunma sanayimizin güçlü ve geliştirilecek yönlerinin saptanması ve yatırımların bu doğrultuda planlanması da amaçlanmaktadır."

Genel kurul sonucunda, Hasan Büyükdede, SAHA İstanbul'un yönetim kurulu başkanlığına yeniden seçildi. Yönetim Kurulu ise ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İbrahim Özkol, Hakan Altınay, Bülent Şener, Halil Tokel, Murat Günal, Haluk Bayraktar, Adil Nalbant ve Fazıt Böyet'ten oluştu.

220 firma SAHA İstanbul çatısı altında

SAHA İstanbul, Türkiye’nin milli gelirinin yaklaşık yarısını üreten İstanbul sanayisini, son yıllarda savunma ve havacılık alanında yaşanan gelişmeler doğrultusunda katma değeri yüksek teknolojik alanlara yönlendirmek amacıyla kuruldu.

Kuruluşu Mart 2015'te gerçekleştirilen SAHA İstanbul, 2 yıl içerisinde bünyesine 220 sanayici ve mühendislik firması ile 11 üniversiteyi dahil etti.

SAHA İstanbul’un ilgi alanına giren Edirne’den Sakarya'ya uzanan bölge kapsamında savunma ve havacılık alanında istihdam edilen toplam 15 bin kişiyle yıllık 1,4 milyar dolar gelir sağlanıyor.

AA

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SahaİstanbulYönetimYeniHasan Büyükdedeönce Vatan
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