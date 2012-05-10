Sağlıkta şiddete ''sosyal takipçi''

ANKARA - Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı Dr. Abdullah Öztürk, sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı alınacak önlemlerle ilgili bilgi verdi.

Hastanelerdeki ''Çalışan Güvenliği Komiteleri''nin daha aktif hale getirileceğini, bu komitelerin, çalışan güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı programlar geliştireceğini anlatan Öztürk, komitelerin aynı zamanda çalışanlara yönelik iletişim eğitimlerinden sorumlu olacağını söyledi.

Şiddetin en fazla görüldüğü acil servislerde, yoğun bakım ünitelerinde ve polikliniklerde sağlık çalışanlarına yönelik ilave güvenlik tedbirleri alınacağını bildiren Abdullah Öztürk, bu çerçevede ''113'' numaralı hattın devreye sokulacağını söyledi.

Öztürk, uygulamayla ilgili şu bilgileri aktardı:

''Bir sağlık kurumunda, çalışana karşı şiddet olduğunda 113 numaralı hatta bildirilecek. Bu hatta psikologlar ve sosyal hizmet uzmanları görev yapacak. Bu görevliler bildirimde bulunulduktan sonra şiddet olayının adli mercilere bildirilip bildirilmediğini ilgili hastaneyi arayarak kontrol edecek. Aynı zamanda olayı bakanlığın merkezindeki hukuk birimine iletecek. Beyaz kod sisteminin aktif hale getirilmesi için çalışmalarımız sürüyor. Hastane güvenliği de Sağlık Bakanlığı'nın beyazkod.saglık.gov.tr adresindeki hazır formu doldurarak bakanlığa bildirimde bulunacak. Böylece Sağlık Bakanlığı şiddet olayının direkt takipçisi olacak.''

''Panik'' butonu

Yüksek riskli birimlerde ''Panik butonları'' kurulmasının söz konusu olabileceğini belirten Öztürk, bu konuda henüz bir netlik oluşmadığını söyledi.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanı Dr. Abdullah Öztürk, hasta ve yakınlarının sağlık çalışanlarına şiddet konusunda bilinçlendirilmesinin de büyük önem taşıdığını söyledi.